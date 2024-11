Ugyanazt az ételt kérte ugyanabban az étteremben a 23 éves lány, mint mindig, de ezúttal belehalt

Egy 23 éves lány abban az étteremben evett, ahol már többször is járt, és egy menüváltoztatás miatt belehalt az allergiás reakcióba.

Az allergiás reakció sokféleképpen jelentkezhet és ez allergiánként változó Fotó: Pexels/Lars H Knudsen (Képünk illusztráció)

Belehalt az allergiás sokkba

2023 májusában történt a Texas állambeli Stephenville-ben, hogy Alison Pickering egy randi keretében az egyik helyi étterembe tért be enni. Mahi-mahit kért, és nem ez volt az első alkalom, hogy ezt az ételt rendelte ugyanitt, ám sajnos az étterem időköuben megváltoztatta a receptet, így most az mogyorószószt is tartalmazott.

Amikor feltűnt neki, hogy allergiás reakciója van, akkor Epipent használt - írja a Mirror.

Mentőt is hívni kellett, gyorsan leromlott az állapota, sajnos nem élte túl az allergiás sokkot. Alison szülei így emlékeznek vissza:

Evett néhány falatot, és rájött, hogy valami nincs rendben. Használta az Epipent. Megjött a mentő. Valójában a mentőhöz sétált, és beszélgetett velük, de valahol az út mentén a dolgok hamar rosszra fordultak.

Alison gyászjelentése szerint anafilaxiás sokkot kapott. Szülei arra törekednek, hogy felhívják a figyelmet az élelmiszer-biztonságra, különösen az éttermekben. Alison esetében a felszolgáló személyzetet nem tájékoztatták az étlap változásáról, ami egy étteremben alapvetés kellene, hogy legyen. A szülők fel akarták hívni a figyelmet az allergia veszélyeire és ezzel kapcsolatban osztották meg gondolataikat: