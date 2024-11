Egy új rendelet értelmében 2025-ben szigorítások várhatóak a menzán, ugyanis jelentősen átalakul az óvodákban és iskolákban felszolgált ételek választéka. Az allergiás reakciók megelőzése érdekében több, korábban népszerű étel is tilalom alá kerül, mivel ezek bizonyos, erősen allergén alapanyagokat tartalmaznak.

Szigorítások a menzán: ilyen habos, diós szelet sem lehet majd a tányérokon (Fotó: Habik Csaba)

Vége egy korszaknak

Mindenki emlékszik az iskolai menzára, legyen az jó vagy rossz. A paradicsomos káposzta, a csokiszószos piskóta, vagy a darás tészta sokak kedvence volt. Az új rendelet értelmében azonban bizonyos alapanyagokat teljesen kitiltanak az oktatási intézmények konyhájából – olvasható a mindmegette.hu honlapján. Mivel egyre több ember küzd ételallergiával vagy -intoleranciával, a közétkeztetésnek fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy mindenki számára biztonságos és megfelelő összetételű ételt biztosítson. Egyes allergének, mint például a földimogyoró, súlyos, akár életveszélyes reakciókat is kiválthatnak, ezért ezeket az alapanyagokat ki kell zárni a közétkeztetésből. Ezért 2025 februárjától a hazai közétkeztetésben tilos lesz földimogyorót, dióféléket és szezámmagot használni.

A mindmegette.hu-n azt is közzétették, hogy a menzákon minden étkezéshez étlapot kell készíteni. Ezt az étlapot a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban jól látható helyen ki kell függeszteni és, ha van rá lehetőség, akkor online is elérhetővé kell tenni. Ha valaki diétás ételt kap, akkor az étlapot csak online kell közzétenni. Ha a diétás étrendben bármi változik, akkor erről is értesíteni kell a szülőket. Az iskolák házirendjében lehetnek további szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a szülőket hogyan kell értesíteni a változásokról.

A Bors Facebook-oldalán feltettünk egy kérdést is olvasóinknak: „Neked mi volt a kedvenc kajád a menzán?”

János poénra vette a dolgot és csak annyit írt: „Mminden, mert éhes voltam.”

Érdekes, hogy többen is édességeket neveztek meg. Volt, aki az aranygaluskát, más a tejberizst. Persze a finomfőzeléket senki nem említette. Vajon miért?