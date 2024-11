Perceken múlt a 22 éves fiatal nő élete: csak szép szeretett volna lenni

Zokogva vallott arról Louise Moller, hogyan került majdnem az életébe brazil fenékfeltöltő műtétje. A 27 éves fodrász ugyanis mindössze 20 percre volt a haláltól csak azért mert úgy szeretett volna kinézni mint a hollywoodi sztárok nagy része, például Kim Kardashian. Épp ezért be is feküdt egy essexi klinikára, amiből végül életmentésre volt szükség. Hónapokig csak nővérek segítségével volt képes öltözni is.

Percekre volt a haláltól. Fotó: Pexels

Először is. Azt mondták, hogy a procedúra fájdalommentes lesz, de nem. Kiabáltam, hogy nagyon fáj. Hiába távoztam a klinikáról, az érzés nem múlt el

- emlékezett vissza hozzátéve, hogy hazaérve órákkal később a terület be is pirosodott és hőt sugárzott. Azonnal felhívta a szakrendelőt, akik antibiotikumot írtak fel neki. A tünetek azonban nem enyhültek, sőt, belázasodotott, hányni kezdett. Négy nappal később azonban hirtelen összeesett. Kórházba szállították, ahol műtétét követően közölték vele, a töltőanyagtól fertőzést kapott.

Azt mondták szepszises vagyok és, hogy azonnal műteni kell, különben maximum 20 percem maradt még hátra.

Louise esete azonban nem egyedülálló Angliában. A fiatal nő műtét nélküli fenékemelésének a lényege, hogy folyadékkal, injekció segítségével nagyobbítanak az adott területen. A kockázat és a fertőzésveszély épp ezért nagyon magas, pláne, ha nem steril környezetben, szakértelem nélkül csinálják, írja a Mirror.