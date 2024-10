Szombaton is marad még az esős időjárás, ám leginkább szitálás és borult égbolt várható. Az ország északkeleti felén felszakadozik a felhőzet, rövidebb időre a nap is kisüthet. Jelentős eső csak a Dunántúlon várható. A hajnal ködfoltokkal és élénk széllel érkezik. Utóbbi egész napra érvényes lesz, olykor esetleg erős lökések is várhatóak. Épp ezért a nappali hőmérséklet 13-19 fok között alakul majd.

Fotó: Köpönyeg