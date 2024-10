Kettős fronthatással támad az időjárás

Pénteken borult időre számíthatunk sokfelé kiadós esőzéssel. Délutántól aztán dél felől szűnni kezd a csapadék. A csúcsérték 14 fok körül alakul. Az ÉK-i szél megerősödhet.

Pénteken még egyszer utoljára beköszön a csapadék, aztán néhány napra megnyugodhatunk /Fotó: Pezzetta Umberto

Szombaton borongós marad az ég, azonban már csak elszórtan fordul elő zápor. Több helyen párás, foltokban ködös lesz a levegő. 15 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Vasárnap a gomolyfelhők mellett időnként napos időszakokra is lehet számítani. Jelentős csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 13 és 18 fok között alakul.

Hétfőn napos időre és nappali gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, csapadék nélkül. A szél délire fordul, de mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 2 és 10 fok között, délután pedig 15 és 20 fok között alakul.

Ezek a tünetek a fronthatás miatt támadhatnak ránk

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - számolt be róla a Köpönyeg.hu.