Ezen az utolsó felvételen még látszik a biciklijével eltűnt Krisztina - így próbálják megtalálni

Biciklivel eltűnt: Molnár Krisztina, a police.hu honlapon is olvasható rendőrségi körözés szerint október 4-én távozott jászberényi otthonából. A nő eltűnéséről először párja, Róbert számolt be egy Facebookra feltöltött fénykép és egy bejegyzés formájában. Azóta a Jászberényi Rendőrkapitányság már a körözést is elrendelte a biciklivel eltűnt Krisztina ügyében.

A biciklivel eltűnt Krisztina - őt keresik Jászberényben / Fotó: police.hu

Molnár Krisztina a hivatalos rendőrségi körözés szerint 166-170 centiméter magas, 61-70 kg testsúlyú, közepes testalkatú. Az ötven éves nőnek vállig érő őszes barnás haja van, eltűnésekor pedig fekete nadrágot és egy szürke, kapucnis kabátot viselt.

Annyit még tudni lehet az eltűnt nőről, hogy biciklivel távozott az utolsó ismert, jászberényi tartózkodási helyéről. Ezt az információt megragadva indult most lakossági összefogás keretében egy kezdeményezés Krisztina felkutatására. Több eltűnt személyek után kutató Facebook-csoportban, valamint jászberényi témákkal foglalkozó helyi és városi csoportokban is arra kérik az embereket, hogy amennyiben bárki tudna kamerafelvétellel segíteni a kutatásban, az nagyban segíthetné Krisztina megtalálását.

Krisztina párja, Róbert és a neki segítő közösségek most ezekből a kamerafelvételekből próbálják kibogarászni, hogy merre haladhatott Krisztina a drótszamáron, miután elment otthonról. Most olyanok jelentkezését várják, akik Jászberényben a Jedám utca, a Herkules utca, a Hableány utca vagy a Hatvani út környékén laknak, van utcafrontra néző biztonsági kamerájuk és az október 4-i felvételeken délelőtt 10 óra 25 perc környékén esetleg látható Krisztina is, amint a biciklin ül. Egy ilyen felvételt közzé is tettek.

Ezen a felvételen látszik Krisztina, ahogy biciklivel halad az egyik jászberényi utcában / Fotó: Facebook

Ha bárkinek van hasonló felvétele, vagy információja Krisztina hollétéről, az hívja párját, Helle Róbertet a 06-70/256-18-18-as telefonszámon, vagy a Jászberényi Rendőrkapitányságot a 06-57/504280-as elérhetőségen.