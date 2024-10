Szörnyű, mivel vádolják az eltűnt Angelika édesanyját – a 15 éves kislány két hónap után sem ad életjelet magáról

Hol vagy Angelika? – kérdezi sírva a kislány édesanyja Ágnes. Korábban a Metropol írta meg, hogy a 15 éves dunaszekcsői kislánynak augusztus 2-án veszett nyoma. A család attól tart, hogy a lány valakivel megismerkedett a neten, akivel elszökött, de azt nem értik, hogy ennyi idő után miért nem ad életjelet magáról, hiszen jó kapcsolatot ápoltak. A kommentelők szerint az eltűnt kamasz szülei hibáztak, sőt, állítják, az anyuka pontosan tudja, hol van a lánya.

Hónapok óta nem ad életjelet Angelika, a 15 éves kislány. Az eltűntet hiába keresik, semmit sem lehet tudni a hollétéről Fotó: Olvasói

Angelikát egy otthon ülő, csendes lánynak ismerték, aki még unszolásra is nehezen hagyta el a szobáját, éppen ezért furcsállják az eltűnését. Az édesanyja szerint lánya biztosan kapcsolatba lépne vele, ha tehetné, emiatt gondolja, hogy baja eshetett a lányának vagy nem engedik ki valahonnan.

Egyre jobban fogy a remény és egyszerűen belebetegszünk az egészbe!

– nyilatkozta korábban az anyuka.

Jó kapcsolatban voltunk, nem történt semmi baj előtte, ami miatt elszökhetett volna.

Szerintem megismerkedhetett valakivel a neten, aki magával vitte. Nem érjük el a telefonján, azóta szerintem már az sincs meg. Egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy ennyi idő után ne szólt volna legalább haza, hogy jól van. Szerintem baj történhetett vele, már sok mindenre gondolunk. Az is elképzelhető, hogy nem engedik ki a lakásból, mert akkor azonnal felvenné velünk a kapcsolatot…

Az eltűnt lány családja támadások célpontja lett

A családnak a lány eltűnése mellett még a rosszakarókkal is meg kell harcolnia, ugyanis a kommentelők szerint a szülők tudják hol van a lány.

– Folyamatosan rakjuk ki a keresési fotóját, hátha valaki felismeri őt. A barátaival is beszéltünk, de senki sem hallott róla. Annyira nehéz ez az egész. Minden nap sírok a lány után. Az apja is teljesen ki van készülve. Nem tudjuk, hogy mi tévők legyünk. Ráadásul a neten is állandóan támadnak minket, leginkább engem, hogy rossz anya vagyok. Hogy elrontottam és az én hibám, amiért a lány eltűnt. Azt is mondják, hogy én tudom, hol van Angelika. Felháborító, hogy ilyennel bántanak minket, ha tudnám, azonnal hazahoznám vagy legalább már beszéltem volna vele! Én csak tudni akarom, hogy jól van-e… Kérlek Angelika, gyere haza végre! – zárta szavait az aggódó édesanya.