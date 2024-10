Óraátállítás 2024: Kiderült, megszüntetnék-e a magyarok, és melyik időszámítást kedvelik jobban

Az óraátállítás 2024 októberében éppen most, vasárnap hajnalban lesz aktuális. Ha nem tudnánk magunktól, a természet már akkor is jelezné, hiszen egyre nyomasztóbb sötétben kelni és a Nap is egyre hamarabb megy le. Ezért, hogy jobban illeszkedjen a bioritmusunk a Nap mozgásához, ismét át kell állítanunk az órákat. Október 27-én, vasárnap hajnalban, 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az óráinkat, ezzel pedig kezdetét veszi a téli időszámítás.

Az óraátállítás 2024 októberében éppen most lesz aktuális / Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Óraátállítás 2024: elege lett a magyaroknak

A téli időszámítás bája, hogy nagyon könnyű megszokni, hiszen „egy órával többet aludhatunk", legalábbis ez első nap. A rossz benne viszont az, hogy hamarabb sötétedik, így a munkából már sötétben fogunk hazaérni, ami nem segít éppen kilábalni az őszi depresszióból. Mára már annyira megszokták az emberek, hogy ide-oda tekergetik az órát, hogy el is felejtjük melyik az eredeti időszámításunk. Pedig éppen a téli az, ami most is következik.

Magyarország 1980-ban vezette be – ismét – a nyári időszámítást, elsősorban gazdasági, energiatakarékossági szempontokat mérlegelve. Addig a télit használtuk, tehát október utolsó vasárnapján valójában az eredeti időnkbe lépünk vissza. Most, hogy ismét eljött az ideje a mutatók hátra tekerésének megkérdeztük olvasóinkat, hogy őt mit szólnak hozzá. Meglepő választ kaptunk: a legtöbben eltörölnék az óraátállítást.

– Azonnal eltörölném, ha lehetne

Állítsák vissza és hagyják békén az időt!

– Azt kell vissza állítani, ami volt. Megint csak beleavatkoztunk valamibe amibe nem kellett volna.

Legszívesebben eltörölném és már most sem állítanám át, maradna ez az idő!

– Jó ideje beszélnek róla, hogy az lesz az utolsó! Még mindig állítgatni kell. Véleményem: töröljék el az óraátállítást.

Abba kéne már ezt hagyni, az emberek szervezetét ezzel is rontják! Egy hét még átáll az ember

– hangsúlyozták olvasóink, akik szinte mind egyetértenek abban, hogy töröljék el az óraátállítást. De abban már kisebb az egyetértés, hogy melyik időszámítás maradjon. Sokan a télit tartanák meg, mondván, hogy ez az eredeti, a mi időnk, de a másik tábor pont, hogy a nyárit preferálja, hiszen ki akarná, hogy nyáron is hamar sötétedjen és már hajnali 3-kor világos legyen? Olvasóink közül többen inkább a nyári időszámítás megtartására voksolnak. A vitát nehéz eldönteni, talán éppen ezért is nem lépett még érvénybe mind a mai napig az óraátállítások megszüntetése.