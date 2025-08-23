Brutális fotókon a porig égett családi ház – percek alatt vált lakhatatlanná az otthon

Szombat délután hatalmas tűz pusztított Cereden, ahol egy családi ház tetőszerkezete vált a lángok martalékává. A lángok az előtetőről indultak, majd átterjedtek a kocsibeállóra és a főépületre is. A pusztítás során a tető teljes egészében égett, és az udvaron parkoló járművek sem menekültek meg: egy gázüzemű autó teljesen kiégett, egy másiknak pedig az oldalát érte a tűz – írja a Nool.hu.
A helyszínre érkező salgótarjáni hivatásos tűzoltók két vízsugárral küzdöttek a lángokkal, és az oltás közben két macskát is kimentettek az épületből. Bár a ház lakói nem tartózkodtak otthon a tűz idején, az oltás befejeztével sem térhettek vissza, mert az ingatlan lakhatatlanná vált. A két ott élő személy rokonokhoz költözött.
A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kapás Márton megerősítette, hogy a Kossuth úton lévő ház teljes tetőszerkezete megsemmisült. A pusztítás mértékét jól mutatják a helyszínen készült fotók is, amelyeket ITT tekinthet meg.
