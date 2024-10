Közelebb van, mint gondolnánk: nyilvánosságra került Nostradamus hátborzongató jóslata

A világ leghíresebb asztrológusa, Nostradamus jóslatai sorra valósulnak meg világszerte. Néhány hete lapunk is beszámolt róla, hogy még most, 2024-ben, 450 évvel a látnok halála után is bekövetkeztek a látomásai. Nostradamusnak tűpontos megérzései voltak az emberiség sorsának alakulásáról és ezeket a jövendöléseit nyilvánosságra hozta a Les Prophéties című alkotásában. Ebben a könyvben jósolta meg a londoni tűzvészt, Diana hercegné halálát, a Kennedy-gyilkosságokat, vagy éppen a Covid-járványt. 2024-re azonban minden eddiginél vészjóslóbb és szomorúbb állítást tett a médium, a III. világháború kitöréséről írt egy elég egyértelmű jóslatot.

Nostradamus szerint két szuperhatalom között fog elkezdődni a háború /Fotó: © Wikipédia

A Life.hu szúrta ki, hogy a francia asztrológus korábban az I. és a II. világháborút bekövetkeztét is megjósolta, viszont később a hívei és a munkásságának szakértői rábukkantak egy olyan sorra is a könyvében, amelyben a III. világháború kitörésének időpontjáról beszélt.

De mit mondott konkrétan Nostradamus erről?

A vörös ellenfél elsápad a félelemtől. Rettegésbe ejtve a nagy óceánt.

Nostradamus szerint ez a jelenség fogja közvetlenül megelőzni a háború kitörését, de vajon mire gondolhatott a látnok?