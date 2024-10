Kitálalt az időutazó: hamarosan bebizonyosodik, hogy egy virtuális valóságban élünk

A jövőlátó egyik jóslata egyébként elvileg már be is következett: október 10-én a botrányos rapper, Kanye West visszatért – eddig ugyanis a TikTok-időutazó szerint egy klón szerepelt helyette mindenütt. Ezt sajnos sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk. Annyi bizonyos: a rapper és felesége, Bianca Censori épp most válik. Talán a hölgynek épp abból lett elege, hogy nem az igazit kapta, csak egy másolatot?