Most érkezett: vitorlázórepülő csapódott egy konténerbe Dunakeszin - döbbenetes, mi történt a pilótával - Fotóval

Nagy volt a riadalom ma délelőtt Dunakeszin, miután egy sportrepülő hatalmas robajjal csapódott a földbe Dunakeszi egyik kereszteződésénél. A Bors úgy tudja, hogy a motoros vitorlázórepülő Dunakeszi felett kezdett el zuhanni, majd a Tőzegtavi utcánál, a Rönk út kereszteződésénél ért földet. Lapunk információ szerint a gép egy helyi telephely udvarára zuhant, ahol először beleakadt a kerítésbe, majd egy konténer tetején landolt.

A vitorlázórepülő Dunakeszin zuhant rá egy konténer tetejére. A pilóta a saját lábán hagyta el a roncsot Fotó: Bors

A hátborzongató becsapódás hangjára többen is felkapták a fejüket, és azonnal értesítették a mentőket, a rendőröket és a tűzoltókat is. Úgy tudjuk, hogy a mentősök nem csupán esetkocsival érkeztek a helyszínre, de mentőhelikoptert is küldtek. A Bors azonban úgy értesült, hogy szerencsére erre nem volt szükség: információink szerint a gépben utazó egyetlen ember, a pilóta ugyanis saját lábán szállt ki a roncsból, és saját lábon is hagyta el azt. A kiérkező mentősök ezután természetesen megvizsgálták, végül kórházba szállították.

A Bors úgy értesült, hogy a tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak, ugyanis a lezuhant vitorlázórepülő roncs még mindig a konténer tetején és az átszakadt kerítésen hever.

A baleset következtében egy dunakeszi férfi sérült meg. A további körülményeket a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja

- mondta el a Borsnak Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Sajnos nem ez az első ilyen eset Dunakeszin idén: július 23-án egy 17 éves lány zuhant le egy vitorlázórepülővel a Dunakeszi Repülőtéren. A gépet vezető Viktória túlélte a zuhanást, és a történtek után kórházba szállították, nem sokkal később azonban belehalt sérüléseibe.