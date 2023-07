Alvó embert rabolt ki ez a nő: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Befejezte annak az ügynek a vizsgálatát a Miskolci Rendőrkapitányság, melynek során egy 46 éves, hangácsi nő elemelte egy padon alvó férfi értékeit - számolt be az esetről a Police.hu. A vád kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja.

Szinte azonnal a helyszínre érkeztek. Fotó: Fotó: police.hu

Az elkövető még 2023. április 29-én érkezett gyermekével Miskolcra, majd gyalog elindultak a belváros felé, amikor az asszony felfigyelt egy köztéri padon alvó férfira, aki mellett ott hevertek az értékei is: a táskája, benne dohányértékekkel. A nő felkapta a táskát, majd elsietett a helyszínről. A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai azonban a térfigyelő kamerákon keresztül felfigyeltek a történtekre, és értesítették a rendőröket. A járőrök néhány percen belül kiérkeztek a helyszínre, és a közelben el is fogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőt, akinél hiánytalanul megtalálták az eltulajdonított tárgyakat is. Ezt követően előállították a rendőrkapitányságra, és büntetőeljárást indítottak vele szemben.

A Miskolci Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, majd az iratokat átadta az ügyészségnek.