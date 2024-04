Betörők járnak Vácon: ezeket a lakásokat nézik ki maguknak

A Bors információi szerint megszaporodtak a betörések Vácon. Több helyi is arról számolt be, miszerint a családi házuk udvaráról vagy épp a társasházukból kellett kizavarni a betörőt. A legtöbbször ugyan azt a módszert próbálják alkalmazni, amivel könnyedén bejutnak az ingatlanokba, ahonnan akár több milliós értéktárgyakat is ellophatnak. Érdemes résen lenni és megelőzni a bajt!

Ajtóknál, ablakoknál próbálkoznak Fotó: © Pixabay (képünk illusztráció)

Körülbelül két héttel ezelőtt nálunk is járt egy férfi és egy nő a Szirom utcában

– kezdte lapunknak Tamás. - Éppen dolgozni voltam, amikor arra értem haza, hogy a családi házunk udvarán, a házunk mellett áll két elég rossz kinézetű ember és ráadásul az egyik nő! Éppen az egyik szoba ablakot próbálták benyomni a kezükkel, amivel egyébként simán szerencsével is jártak volna, mert ez egy régebbi ház és nem valami erős az ablak. Nagyobb nyomás hatására, akár még ki is tudták volna nyitni aztán beugranak és visznek, amit csak tudnak… Elkezdtem üvölteni, mire ők elmenekültek. Hirtelen magamhoz sem tértem a történtek miatt, hívtam a páromat, aki még a munkahelyén volt. Próbált megnyugtatni, mondta hogy nézzek körül, de nem vittek el semmit. Szerintem pár percen múlott csak, hogy bejussanak a házunkba.

Társasházban is próbálkoztak a tolvajok, akkor a kilincseket nyitogatták és az ajtót próbálták belökni. A lakók vették észre őket.

- Négy éve élek Vácon az egyik társasházban

– mesélte Krisztina. - Persze, olvasni ilyet, hogy Budapesten miket csinálnak a tolvajok, de nem gondoltam, hogy nálunk is előfordulhat. Az egyik szomszéd nénivel találkoztam a minap, ő mesélte, hogy a házban összefutott egy tolvajjal. Azt mondta, hogy azt látta, amit a fiatalember odamegy az egyik lakás ajtajához és rápróbál a kilincsre, majd rögtön utána megpróbálja az ajtaját belökni. Egy probléma volt csak, hogy abban a lakásban egy kisgyerekes pár lakik, akiket a néni ismer látásból. Tudta, hogy nem hozzájuk tartozik a gyanús külsejű férfi. Így megkérdezte tőle, hogy segíthet-e neki valamit, amire a tolvaj nagyon kínosan kezdte érezni magát és azt mondta, hogy az ismerőseihez jött, de nincsenek itthon, így ki is ment a társasházból… Elég ijesztő ez az egész, mert, ha esetleg egy olyan tolvajjal találja szemben magát a szomszéd néni, aki mondjuk agresszív, akkor akár meg is sérülhetett volna, bánthatta volna, amikor rajta kapta a dolgon…Kamerákra volna szükség, mert a végén még be is jutnak a lakásokba, ha egyáltalán ez még nem történt meg.

Egy Pici segítséget kapott

A kamerákon túl a kutyák is segíthetnek, ugyanis az egyik családi háztól emiatt menekült el az egyik betörő.

- A nagyszüleim családi házánál is próbálkoztak

– kezdte L. Edit. - Nagyon szomorú ez az egész, szerintme kifigyelték, hogy idősek lakják a házat. Annyi szerencse volt csak, hogy „Pici” a kutyusuk előjött, amikor a tolvaj már az udvaron volt. Az egyik szomszéd mesélte el a nagymamámnak, amikor hazaértek, hogy annyit látott csak, hogy egy ismeretlen férfi árkon-bokron keresztül rohan a telekről, Pici meg a nyomában. Ha nincs a kutya, lehet, hogy már mindenüket elvitte volna ez az ember… Érdemes vigyázni!

Lapunk a lopássokkal kapcsolatban megkereste a rendőrséget, ahol későbbre ígértek választ kérdéseinkre.