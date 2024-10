"Azt hittem több időnk lesz" - évekig félrekezelték az ötgyermekes családanyát, hónapok alatt elvitte a rák

Mindössze 10 hónap alatt életét vesztette az a családanya, akinél az orvosok szimpla ízületi gyulladást diagnosztizáltak, miközben valójában rákos volt. A 41 éves Christine Bonddal egyszerűen közölték az orvosok, nincs miért aggódnia. Erről most unokatestvére, Clare Purvis beszélt kiemelve, hogy Christina öt gyermeket és három unokát hagyott hátra ilyen fiatalon úgy, hogy legkisebb lánya mindössze 7 éves.

Gyermekei és unokái gyászolják. Fotó: GoFundMe

A családanya azok után kereste fel két éve orvosát, hogy csomót talált a veséjén, de azt mondták neki, aggodalomra semmi ok. Ez két éven át ment folyamatosan, ez idő alatt a háta folyamatosan fájt, amihez később lábfájdalmak is társultak. Az állapota csak egyre rosszabb lett, nagyon sokat fogyott és állandóan fáradt volt. Ezt követően is csak azt a diagnózist kapta, hogy az ízületi gyulladás van a csípőjében.

Hiába azonban minden eredmény, idén januárra annyira lefogyott, hogy kórházba került, ahol több ultrahangos vizsgálat után végre kiderült, rákos daganat van a gerincén, csípőjén és a veséjében. Ezt követően végre azonnal megkapta kezeléseit, ám a rák ekkor már annyira szétterjedt, hogy abbahagyták a gyógyszerezését, mivel már nem használt neki.

Miután abbamaradtak a kezelései azt mondták, hogy hónapjai lehetnek hátra, ám ezek hetekre változtak, majd közölték, lehet csak néhány nap. Végül október 9-én azt mondták, már csak órái vannak, másnap el is hunyt a kórház falai között. Még mindig nem tudom felfogni

- közölte az unokatestvére, a szintén 41 éves Clare, akivel együtt nőttek fel és legjobb barátok voltak, írja a Mirror.

Unokatestvérek voltunk, de együtt jártunk általánosba és gimibe is. Együtt nőttünk fel, annyi közös emlékünk volt. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ilyen gyorsan eltávozott. Nem tudom, hogy a gyermekei, hogy fognak túl lépni rajta. Ötgyermekes anya és háromszoros nagymama volt, akinek a legfiatalabbja még csak hétéves

- jelentette ki hozzátéve, hogy a gyerekek számára létrehozott egy adománygyűjtő oldalt, hogy legalább anyagilag segíteni tudja őket pláne, hogy szépen lassan közelednek az ünnepek.