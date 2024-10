Megszakad a szív: vak férfi siratta meg a Megasztár zsűrijét

A Megasztár 7. évadának meghallgatásai valódi érzelmi hullámvasúttal érnek fel az öttagú zsűrinek. Felemelő pillanatokkal, humoros figurákkal, és megható emberi történetekkel találkoznak gyors egymásutánban. Utóbbi történt Puskás Hunor esetében is.

Puskás Hunor története is meghatotta a Megasztár zsűrijét, produkcióját pedig megkönnyezték (Fotó: TV2)

„Az aki voltam, már nem vagyok”

– Budapesten élek, 28 éves vagyok. A zene gyerekkorom óta az életem része. Viszont volt egy betegségem három és fél évvel ezelőtt, ami miatt elvesztettem a látásom nagy részét. Tulajdonképpen 25 évesen egy teljesen új életet kellett kezdenem. A legnehezebb ebben, hogy szembe kellett néznem azzal, hogy az aki voltam, már nem vagyok. A legnagyobb segítség talán a zene volt, az az egyetlen olyan dolog, ami a betegség előtt és után is jelentős részét tette ki az életemnek. Jelenleg az utcazene számomra a mentsvár, a kiút. A Megasztárba való jelentkezésem fő célja, hogy megmutassam a zsűrinek, az országnak és magamnak, hogy utcazenésznél több vagyok – fogalmazott a fiatal tehetség a közönségkedvenc műsorban, majd Papp Szabi kérdésére elárulta:

– Pár százalékot látok, fényeket látok, árnyékokat, egypár színt, de élesen semmit sem látok, ahol ti ültök, azt már nem.

A zsűri nagyon meghatódott, Marics Peti a könnyeivel küzdött, Rúzsa Magdi pedig megható vallomást tett (Fotó: TV2)

Rúzsa Magdi vallomást tett a Megasztárban

A versenyző gitárral a nyakában Balázs Fecó: Érintsd meg még egyszer című érzelmes dalát adta elő, amivel alaposan meghatotta a közönséget, aki állva tapsolt, és persze a zsűrit is. Magdinak a könnye is kicsordult és Marics Peti is a sírással küzdött, csak egy igent tudott mondani, Papp Szabi pedig kihangsúlyozta, Hunor sorsától elvonatkoztatva is nagyon nagy igent tud neki adni.

Rúzsa Magdi tovább fokozta a hangulatot a zsűritársaihoz fordulva:

– Mondanom kell valamit, fiúk. Tudjátok, hogy én ilyen érzelmes vagyok, de az van, hogy örülök, hogy jó emberek között ülök itt. Hogy mindenkinek van szíve, és nem tud kirántani ez a körítés és show. Itt az élet és mindenki felkapja a fejét – fogalmazott meghatódottan a családanya.