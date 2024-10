11 percig volt halott az idős asszony: ez idő alatt a poklot és mennyet is megjárta, ezt látta a túlvilágon

Charlotte Holmes megjárta a poklot és a mennyet is. Legalábbis ezt állítja az az idős asszony, akinek olyan magas vérnyomása volt, hogy az orvosok attól féltek sztrókot vagy szívrohamot kap, és így is lett. Az idős nőnék 11 percre beállt a klinikai halál. Ez idő alatt pedig elmondása szerint volt a gyönyörű mennyországban és a rettenetes pokolban is. Sőt, azt is elmesélte, mit élt át.

11 percig volt halott, ezt látta a túlvilágon Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A mennyben a legszebb virágok illatát éreztem és zenét hallottam. Ahogy kinyitottam a szemem, egyből tudtam, hogy hol vagyok. Nem tudom pontosan leírni, hogy nézett ki, mert elképzelhetetlen. Nem volt bennem félelem, még akkor sem, amikor az angyalok megjelentek, hogy kísérjenek. Nem tűntek idősnek, betegnek, egyik sem volt szemüvegben. Mindannyian úgy néztek ki, mintha a 30-as éveik közepén lennének

- közölte Charlotte kiemelve, hogy mind egytől-egyig gyönyörű volt.

A legmélyrehatóbb mégis az volt, amikor találkozott egy elhunyt gyermekével.

Emlékszem megkérdeztem, ki ő. Erre a mennyei atyánk azt mondta, a gyermeked. Egyszer elvesztettem egyet. Öt és fél hónapos terhes voltam. A karjaimban tartottam, mondták, hogy fiú, majd eltávozott. Én totyogósként láttam ott őt. Erre megkérdeztem, hogy: "Istenem, hogyan lehetséges ez?", mire azt a választ kaptam, hogy az elhunyt gyermekek a mennyekben ugyanúgy növekszenek tovább csak időkorlát nélkül, mivel ott az öröklét van.

Ám kalandjai itt még nem értek véget. Charlotte elmondása szerint ugyanis az Úr figyelmeztetés képpen megmutatta neki a poklot is, aminek rothadó hús szaga volt és sikítások hangjai hallatszottak.

A menny gyönyörűségéhez képest a pokol elviselhetetlen volt. Hatalmas volt a kontraszt. Isten azt mondta nekem, hogy azért mutatja meg, hogy lássam, hova kerülnek azok, akik nem változtatnak életútjukon. Majd közölte, hogy lejárt az időm, ideje visszatérnem és elmondanom, mit láttam.

Az idős asszony végül valóban magához tért 11 perc után, újra volt szívjele. Két hetet töltött kórházban, mielőtt kiengedték és végül 72 éves korában örök nyugalomra nem tért, írja az UNILAD.