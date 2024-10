Szívszorító: így készült Puskás-Dallos Peti az ominózus produkcióra

Puskás-Dallos Peti hétről hétre elvarázsolja a nézőket a Sztárban Sztár All Stars adásaiban. Néhány héttel ezelőtt, ahogy ő fogalmaz, a legnehezebb szerepére készült, amikor a Padlás című musicalből adta elő a Fényév távolság című dalt, amellyel Kaszás Attilát idézte meg.

Puskás-Dallos Peti ezen a héten a Sztárban Sztár All Stars döntőjében is színpadra lép majd (Fotó: Szabolcs László)

Puskás-Dallos Peti: Nem volt egyszerű sokszor

Az elképesztő felkészülés végül meghozta a várva-várt hatást: Stohl András elsírta magát és a többi zsűritag is nehezen szólalt meg a produkció után. Peti most hetekkel később egy olyan videót tett közzé közösségi oldalán, ahol látványos összehasonlításban mutatja meg, hogyan készült, miként gyakorolta be a szívszaggató performanszt. Az énekes akkor a Borsnak így nyilatkozott:

„Rengetegen írtak nekem, hogy mennyire várják ezt a produkciót, mert csodálják Kaszás Attilát. Emiatt óriási nyomás nehezedett a vállamra, amit próbáltam nagyon könnyedén kezelni, mintha egy színházi előadás lenne, amit már ezerszer játszottam volna. Nem volt egyszerű, de amikor a végén álltam és láttam a reakciókat, az visszarántott a valóságba" – vallotta.

Peti tudta, hogy nehéz feladata lesz, hiszen Stohl András és Liptai Claudia is ismerték Kaszás Attilát, mi több, barátok is voltak. Ugyanakkor nagyon várta ezt az előadást, ajándéknak érezte az élettől, hogy pont ő kapta ezt a szerepet, hogy Kaszás Attilát formálhatta meg. Az énekes vélhetően még mindig hatása alatt van ennek a felkészülésnek, hogy éppen most, a döntő hetében osztotta meg, hogyan gyakorolt otthon.

„Eljött a Sztárban Sztár All Stars döntőjének a hete. Hamarosan lezárul egy újabb fejezet, még két dal és vége a kalandnak.”

Gondoltam kiteszem ezt a videót, amivel készültem a legnehezebb szerepre, hiszen szerettem volna lehozni mozdulatról-mozdulatra, hogy meglegyen a varázs. Fontos volt az elmúlt hetekben az itthoni videózás/fotózás, hogy meglássam a hasonlóságokat-különbségeket a karakter és köztem mozdulatokban, tekintetben, arcvonásokban és persze hangban, mindezt úgy, hogy 4, max 5 napod van elmélyíteni.

„Nem volt egyszerű sokszor, de jó játék volt és még vár rám két élő legenda. Szombaton nézzetek utoljára és ha úgy érzitek megérdemlem, szavazzatok majd rám. Köszi ezt a másfél hónapot nektek.”