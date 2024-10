Nagy az aggodalom: Mi történik Noszály Sándorral?

Időközben viszont újabb furcsa posztok is napvilágot láttak...

Teljes az őrület

Magyar idő szerint hétfő kora délután elszabadult a pokol a teniszedző Instagram-oldalán. Több videót is közzétett egymás után, s bár szeretnénk azt mondani, hogy valami konkrét mondandója volt, de sajnos nem tudjuk. A bejelentkezéseknek ugyanis se elejük nincs, se végük, és értelmet is nagyon nehezen lehet találni bennük. Beszél többek között a Dalai Lámáról, de azt is elmondja, hogy ő csak bohóckodik, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Utóbbi kijelentését mondjuk kevesen tudják komolyan venni, hiszen viccesnek kicsit sem nevezhető az, amit most Noszály művel. Inkább aggodalomra ad okot, ami most a teniszedzővel történik. De beszéljenek helyettünk a videók...

Íme, az első! Itt Sándor angolul kezd el beszélni, aztán szó esik valamiféle kék tablettáról, de Van Gogh neve is felmerül a 33 perces videóban. Néhány képkocka erejéig a videó főszereplőjét is láthatjuk, ahogy az ágyba fekszik, és sajnos nem tudjuk azt mondani, hogy jó passzban.

A következő videó már csupán 5 perces, és a Dalai Lámáról értekezik benne emberünk. Legalábbis a felvétel elején. Utána ugyanis szóba kerül a szerelem, és Sándor azt tanácsolja, hogy mindenki szeresse a másikat, hiszen ez az élet értelme. A többi 4 és fél percet sajnos még nem sikerült megfejtenünk...

A harmadik videó a kívánságműsor jeligére indul, aztán szóba kerül, hogy el kell felejteni a múltat és a verésre szeretettel kell válaszolni. Aki bármilyen értelmet keresne, ne tegye, ellenben meghallgathatja Noszály értekezését újabb 8 percben. Ha, pedig kicsit lejjebb görgetsz, elolvashatod az egykori Nagy Ő üzenetét, amit lapunkon keresztül adott hírül mindazoknak, akik aggódnak érte.

Noszály Sándor: Ti nem látjátok a fától az erdőt!

A videók után a Borsnak sikerült elérnie Noszályt, akiről pillanatok alatt kiderült, hogy szentül hiszi, hogy vele minden rendben van, és valójában mi járunk tévúton. Amikor ugyanis rákérdeztünk, hogy mi történt pontosan, azt válaszolta, hogy nekünk nincs fogalmunk az általa már tisztán látott valóságról.

Semmi sem történt… Az információ áramlik és most ne szólj egy szót sem, csak figyelj rám! Csak hallgass! Én logikusan gondolkodom, ti nem látjátok a fától az erdőt! Elég, ha ennyit tudsz, ez bőven elég!

– fogalmazott meglehetősen zavarosan Noszály Sándor, majd egy furcsa torokhang kíséretében bontotta a vonalat.