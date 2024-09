Vitályos Eszter: Magyarország az élen fog járni a károk helyreállításában

A szellőzetlen, nedves, dohos ház szintén egészségügyi kockázatot hordoz magában.

Ugyanis a beázott falakon, átnedvesedett bútorokon, elpusztult növényzeten elszaporodnak a penészgombák, amelyek allergiát és légúti megbetegedést okozhatnak. Ezért is fontos, hogy a penészes vagy szennyvízzel átitatott porózus anyagokat távolítsuk el, és egy zárt szemeteszsákba téve szabaduljunk meg tőlük. Ugyanezt kell tenni az átázott szőnyegekkel, kárpitozott bútorokkal is. Ha megmenthető, mielőbb szárítsuk meg, tisztítsuk ki, és fertőtlenítsük, viszont a szennyvízzel átitatott paplanok és párnák töltőanyagát (szivacs, toll) szintén dobjuk ki.

Az elöntött területen vagy azok közelében levő magánkutak sem ivásra, sem háztartási célokra (fürdés, mosás, mosogatás) nem használhatók.

A kutakat az árvíz levonulását követően használat előtt fertőtleníteni kell. A kiugróan magas árvízszint közműves ivóvízbázisokat, vízműtelepeket is veszélyeztethet, de az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóságok folyamatos ivóvízvizsgálatokkal nyomon követik a víz minőségét.

Néhány település esetében be is kellett avatkozni – mondta Surján Orsolya. „Az egyik településen csak megelőző intézkedések voltak, hiszen azt észlelte a vízmű és a hatóság is, hogy a magas vízállás miatt Duna-víz szennyezhette az ivóvízbázist. A másik helyen fertőzésveszélyre utaló baktériumokat mutattak ki, amit fertőtlenítéssel megszüntettek. Az árvízi időszakban magasabb aktív klórszint alkalmazását kérjük valamennyi érintett településen az ivóvízszolgáltatóktól” – tette hozzá az helyettes országos tiszti főorvos.

Ilyen esetekben lajtos kocsikkal vagy palackozott vízzel történik az ivóvíz biztosítása, a csapvíz pedig csak forralás után használható fel. Fürdésre, mosásra továbbra is használható a csapvíz.