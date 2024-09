Szentkirályi Alexandra: Magyar Péternek fogalma sincs arról, hogy működik a főváros

„Magyar Péter annak ellenére, hogy nem ül be a Közgyűlésbe, hőbörögve három interjút is adott Budapestről, bár egyikben sem beszélt túl sokat a fővárosról. Talán jobb is, mert amit mondott, abból kiderült, hogy gőze sincs Budapest ügyeiről. Segítsünk neki!” – írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Magyar Péter adásban bizonyította, mennyi mindenben téved (Fotó: Polyak Attila)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 52 milliárd forintos tévedéssel, nemlétező szervre hivatkozással szerepelt a médiában, s a sort még lehetne folytatni. Szentkirályi Alexandra folytatja is! Nézd meg a teljes videót ITT!