Gyalog Galopp: Vajon miért nem mer vitázni a köztévében Magyar Péter?

Ennek ellenére másnap mintegy 50 perces interjút adott a Partizánnak, emellett a huszonötödik érettségi találkozójáról egy sörözőből is posztolt. Magyar Pétert ezután ismét Orbán Balázs hívta vitázni, aki közösségi oldalán azt írta, „ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás”.

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Magyar Péternek saját hitelessége megmentése érdekében kellene igent mondania arra, amit hónapok óta követel másoktól.

Magyar Péter azonban újra meg újra eloldalgott a sorozatos meghívások elől.