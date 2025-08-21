UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Egy varázslatos hétvége Siklóson - A tökéletes programterv egy remek családi kiruccanáshoz

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 10:15
városlátogatásSiklós
A Villányi-hegység lábánál fekvő kisváros egyszerre idézi meg a középkor dicsőségét és a mediterrán hangulatú délvidéki élet lassú ritmusát. A történelem, a gyógyvíz és a helyi ízek különleges elegye teszi felejthetetlenné Siklós felfedezését.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Dél-Dunántúl egyik rejtett kincse, Siklós, egyszerre idézi meg a magyar történelem középkori fejezeteit, a török hódoltság nyomait és a baranyai táj lassú, délies lüktetését. A város, amely a Villányi-hegység déli lankái alatt terül el, a XIII. század óta áll őrt a Dráva-sík felett, és ma is bőven kínál felfedezni valót a történelem, a vallás és a pihenés iránt érdeklődőknek. Itt a múlt nem vitrinek mögött porosodik, hanem az ősi kövekből és karcsú templomtornyokból szinte kézzelfoghatóan árad.

Siklós, siklósi vár, városkép
A siklósi vár uralja a város panorámáját, melynek első és legfontosabb turisztikai vonzereje
Fotó: Civertan / wikipedia

Siklós vára, amely túlélte a századokat

A siklósi vár már messziről uralja a város látképét. Masszív falai és bástyái mögött nemcsak lovagtermek és kápolnák rejlenek, hanem izgalmas történetek is a középkorból, a Zrínyiek idejéből, majd a török megszállás korszakából is.

Siklós, siklósi vár, Barbakán
A siklósi vár hatalmas barbakánja, vagyis előretolt kapuerődje.
Fotó: Csanády / wikipedia

A vár kőkapuin belépve az ember érzi, hogy ez a hely nem pusztán egy masszív falak alkotta épület, hanem a magyar történelem élő krónikája. A kiállítások között találni fegyvergyűjteményt, rabprést és kínzóeszközöket bemutató börtönrészt, valamint részletes maketteket, amelyek segítenek elképzelni, hogyan is festett a vár fénykorában.

Siklós, siklósi vár, városkép
Siklós várát Szulejmán szultán serege 1543-ban háromnapos ostrom után elfoglalta, majd a török 150 éven át jelentős támaszpontjának tekintette.
Fotó: Civertan / wikipedia

A kilátóteraszról a Villányi-hegység és a síkság panorámája terül elénk, naplementében különösen drámai látvány. Belépő: felnőtt 3 500 Ft, diák/nyugdíjas 2 300 Ft.

A török múlt emlékei – Malkocs bég dzsámija

Siklós egyik legkülönlegesebb építészeti emléke az 1540-es években épült Malkocs bég dzsámija, amely a török hódoltság ritka, épen megmaradt tanúja. A vaskos kőfalak, a szamárhát íves ablakok és sátortetővel fedett kupola Siklós török kori emlékeinek kiállítását rejti.

Belül egyszerű, mégis lenyűgöző: a mihráb finoman faragott kőkerete, a kupola alatti akusztika és a hűvös kőpadló mind egy letűnt korszakot idéznek. Belépő: 500 Ft egységesen.

Malkocs bég dzsámija, amely Magyarország egyik ritka, jó állapotban megmaradt török kori mecsetje
Fotó: Pasztilla-aka-Attila-Terbocs. / wikipedia

Pihenés a gyógyvizekben – Siklósi Termálfürdő

Aki a várlátogatás és a városi séta után egy kis testi felüdülésre vágyik, annak a Siklósi Termálfürdő a legjobb választás. A fürdő egész évben várja a vendégeket, közvetlenül a történelmi vár szomszédságában. A több mint 5000 négyzetméteres, háromszintes komplexumban termál- és élménymedencék, csúszdák, gyermekmedencék, valamint kültéri úszómedence és jakuzzi biztosítják a kikapcsolódást.

A wellnessrészleg finn- és infraszaunákkal, aromakabinnal, gőzfürdővel, sóbarlanggal és masszázsokkal kínál feltöltődést, míg a nyári hónapokban koncertek és kulturális programok színesítik a fürdőzés élményét. Belépő (péntek-szombat teljes ár): 6 500 Ft.

Máriagyűd – a zarándokhely csendje

A Tenkes-hegy lábánál, szőlőkkel és napsütötte domboldalakkal körülölelve áll Máriagyűd, a pécsi egyházmegye egyik legfontosabb lelki központja. A hely szakrális jelentősége a római időkig nyúlik vissza, amikor a környék gyógyító forrása és különleges légköre már zarándokokat vonzott. II. Géza király 1148-ban építtette fel a kőtemplomot, melynek alapfalai ma is rejtőznek a jelenlegi kegytemplom falai között.

Siklós, máriagyüdi kegytemplom
A máriagyüdi  Sarlós Boldogasszony-kegytemplom híres Mária-kegyhely, búcsújáróhely.
Fotó: Picasa/Thaler Tamás / wikipedia

A Mária-szobor története kalandos: az első a török időkben tűnt el, a második 1690-ben érkezett, majd a szabadságharc idején elszállították, míg a harmadik és egyben mai szobor 1713 óta őrzi a templom oltárát. A Boldogasszony Kegytemplom tornyai már messziről integetnek a zarándokoknak, a templom mellett pedig szabadtéri oltár áll, ahol nyári miséket és búcsúkat tartanak.

A domboldal mediterrán hangulatát erősíti a közeli levendulás, ahol francia és angol fajtákat termesztenek – előbbit olajtartalma, utóbbit illata miatt kedvelik. A Levendulás Ház, mindössze öt perc sétára a templomtól, kóstolóval, bemutatóval és vásárlási lehetőséggel várja a látogatókat, így a lelki feltöltődést itt könnyed, illatos élményekkel zárhatjuk.

Siklós, Máriagyüdi Levendulás Ház, levendula ültetvény
A Máriagyüdi Levendulás Ház legismertebb levendula fajtái a francia (Lavandula angustifolia) és az angol (Lavandula intermedia).
Fotó: Máriagyűdi Levendulás ház, Siklós / facebook

Gasztronómia – Baranya ízei a tányéron

Siklós és környéke a Villányi borvidék közelsége miatt igazi gasztronómiai élmény. Érdemes megkóstolni a baranyai töltött káposztát, amely darált hússal és paprikásabb ízvilággal készül, vagy a sárközi halászlét, ami sűrű, tésztával tálalt változatban kerül az asztalra.

A vörösboros marhapörkölt omlós, lassan főzött húsával tökéletes párja a helyi cabernet franc-nak. Édességként a baranyai rétes kihagyhatatlan. A piacon házi kolbász, füstölt sonka és lekvár is beszerezhető, ami ideális útravaló vagy ajándék.

Siklós, töltött káposzta, gasztronómia
A baranyai töltött káposztát mindenképpen érdemes itt megkóstolni.
Fotó: Christo / wikipedia

Travelo tippek és trükkök

  • Közlekedés: Autóval a legegyszerűbb, Pécsről busszal kb. 40 perc.
  • Fizetési lehetőségek: Készpénz piacnál és kisebb árusoknál jól jön, a legtöbb helyen bankkártya is elfogadott.
  • Öltözet: Kényelmes cipő, mert a várban és Máriagyűdön is sok a lépcső és a macskakő.
  • Borvásárlás: Villány mindössze 15 perc autóval – kóstolás után palackozott bort érdemes hazavinni.
  • Fürdő: Vigyél papucsot és törölközőt, mert a termálfürdőben nem mindig biztosítják.
  • Fotózás: A vár falai reggeli fényben a legszebbek, a panoráma pedig naplementében a legdrámaibb.

