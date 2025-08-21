Egy varázslatos hétvége Siklóson - A tökéletes programterv egy remek családi kiruccanáshoz

A Dél-Dunántúl egyik rejtett kincse, Siklós, egyszerre idézi meg a magyar történelem középkori fejezeteit, a török hódoltság nyomait és a baranyai táj lassú, délies lüktetését. A város, amely a Villányi-hegység déli lankái alatt terül el, a XIII. század óta áll őrt a Dráva-sík felett, és ma is bőven kínál felfedezni valót a történelem, a vallás és a pihenés iránt érdeklődőknek. Itt a múlt nem vitrinek mögött porosodik, hanem az ősi kövekből és karcsú templomtornyokból szinte kézzelfoghatóan árad.

A siklósi vár uralja a város panorámáját, melynek első és legfontosabb turisztikai vonzereje

Fotó: Civertan / wikipedia

Siklós vára, amely túlélte a századokat

A siklósi vár már messziről uralja a város látképét. Masszív falai és bástyái mögött nemcsak lovagtermek és kápolnák rejlenek, hanem izgalmas történetek is a középkorból, a Zrínyiek idejéből, majd a török megszállás korszakából is.

A siklósi vár hatalmas barbakánja, vagyis előretolt kapuerődje.

Fotó: Csanády / wikipedia

A vár kőkapuin belépve az ember érzi, hogy ez a hely nem pusztán egy masszív falak alkotta épület, hanem a magyar történelem élő krónikája. A kiállítások között találni fegyvergyűjteményt, rabprést és kínzóeszközöket bemutató börtönrészt, valamint részletes maketteket, amelyek segítenek elképzelni, hogyan is festett a vár fénykorában.

Siklós várát Szulejmán szultán serege 1543-ban háromnapos ostrom után elfoglalta, majd a török 150 éven át jelentős támaszpontjának tekintette.

Fotó: Civertan / wikipedia

A kilátóteraszról a Villányi-hegység és a síkság panorámája terül elénk, naplementében különösen drámai látvány. Belépő: felnőtt 3 500 Ft, diák/nyugdíjas 2 300 Ft.

A török múlt emlékei – Malkocs bég dzsámija

Siklós egyik legkülönlegesebb építészeti emléke az 1540-es években épült Malkocs bég dzsámija, amely a török hódoltság ritka, épen megmaradt tanúja. A vaskos kőfalak, a szamárhát íves ablakok és sátortetővel fedett kupola Siklós török kori emlékeinek kiállítását rejti.

Belül egyszerű, mégis lenyűgöző: a mihráb finoman faragott kőkerete, a kupola alatti akusztika és a hűvös kőpadló mind egy letűnt korszakot idéznek. Belépő: 500 Ft egységesen.

Malkocs bég dzsámija, amely Magyarország egyik ritka, jó állapotban megmaradt török kori mecsetje

Fotó: Pasztilla-aka-Attila-Terbocs. / wikipedia

Pihenés a gyógyvizekben – Siklósi Termálfürdő

Aki a várlátogatás és a városi séta után egy kis testi felüdülésre vágyik, annak a Siklósi Termálfürdő a legjobb választás. A fürdő egész évben várja a vendégeket, közvetlenül a történelmi vár szomszédságában. A több mint 5000 négyzetméteres, háromszintes komplexumban termál- és élménymedencék, csúszdák, gyermekmedencék, valamint kültéri úszómedence és jakuzzi biztosítják a kikapcsolódást.