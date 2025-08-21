Egy varázslatos hétvége Siklóson - A tökéletes programterv egy remek családi kiruccanáshoz

A Dél-Dunántúl egyik rejtett kincse, Siklós, egyszerre idézi meg a magyar történelem középkori fejezeteit, a török hódoltság nyomait és a baranyai táj lassú, délies lüktetését. A város, amely a Villányi-hegység déli lankái alatt terül el, a XIII. század óta áll őrt a Dráva-sík felett, és ma is bőven kínál felfedezni valót a történelem, a vallás és a pihenés iránt érdeklődőknek. Itt a múlt nem vitrinek mögött porosodik, hanem az ősi kövekből és karcsú templomtornyokból szinte kézzelfoghatóan árad.
A siklósi vár már messziről uralja a város látképét. Masszív falai és bástyái mögött nemcsak lovagtermek és kápolnák rejlenek, hanem izgalmas történetek is a középkorból, a Zrínyiek idejéből, majd a török megszállás korszakából is.
A vár kőkapuin belépve az ember érzi, hogy ez a hely nem pusztán egy masszív falak alkotta épület, hanem a magyar történelem élő krónikája. A kiállítások között találni fegyvergyűjteményt, rabprést és kínzóeszközöket bemutató börtönrészt, valamint részletes maketteket, amelyek segítenek elképzelni, hogyan is festett a vár fénykorában.
A kilátóteraszról a Villányi-hegység és a síkság panorámája terül elénk, naplementében különösen drámai látvány. Belépő: felnőtt 3 500 Ft, diák/nyugdíjas 2 300 Ft.
Siklós egyik legkülönlegesebb építészeti emléke az 1540-es években épült Malkocs bég dzsámija, amely a török hódoltság ritka, épen megmaradt tanúja. A vaskos kőfalak, a szamárhát íves ablakok és sátortetővel fedett kupola Siklós török kori emlékeinek kiállítását rejti.
Belül egyszerű, mégis lenyűgöző: a mihráb finoman faragott kőkerete, a kupola alatti akusztika és a hűvös kőpadló mind egy letűnt korszakot idéznek. Belépő: 500 Ft egységesen.
Aki a várlátogatás és a városi séta után egy kis testi felüdülésre vágyik, annak a Siklósi Termálfürdő a legjobb választás. A fürdő egész évben várja a vendégeket, közvetlenül a történelmi vár szomszédságában. A több mint 5000 négyzetméteres, háromszintes komplexumban termál- és élménymedencék, csúszdák, gyermekmedencék, valamint kültéri úszómedence és jakuzzi biztosítják a kikapcsolódást.
A wellnessrészleg finn- és infraszaunákkal, aromakabinnal, gőzfürdővel, sóbarlanggal és masszázsokkal kínál feltöltődést, míg a nyári hónapokban koncertek és kulturális programok színesítik a fürdőzés élményét. Belépő (péntek-szombat teljes ár): 6 500 Ft.
A Tenkes-hegy lábánál, szőlőkkel és napsütötte domboldalakkal körülölelve áll Máriagyűd, a pécsi egyházmegye egyik legfontosabb lelki központja. A hely szakrális jelentősége a római időkig nyúlik vissza, amikor a környék gyógyító forrása és különleges légköre már zarándokokat vonzott. II. Géza király 1148-ban építtette fel a kőtemplomot, melynek alapfalai ma is rejtőznek a jelenlegi kegytemplom falai között.
A Mária-szobor története kalandos: az első a török időkben tűnt el, a második 1690-ben érkezett, majd a szabadságharc idején elszállították, míg a harmadik és egyben mai szobor 1713 óta őrzi a templom oltárát. A Boldogasszony Kegytemplom tornyai már messziről integetnek a zarándokoknak, a templom mellett pedig szabadtéri oltár áll, ahol nyári miséket és búcsúkat tartanak.
A domboldal mediterrán hangulatát erősíti a közeli levendulás, ahol francia és angol fajtákat termesztenek – előbbit olajtartalma, utóbbit illata miatt kedvelik. A Levendulás Ház, mindössze öt perc sétára a templomtól, kóstolóval, bemutatóval és vásárlási lehetőséggel várja a látogatókat, így a lelki feltöltődést itt könnyed, illatos élményekkel zárhatjuk.
Siklós és környéke a Villányi borvidék közelsége miatt igazi gasztronómiai élmény. Érdemes megkóstolni a baranyai töltött káposztát, amely darált hússal és paprikásabb ízvilággal készül, vagy a sárközi halászlét, ami sűrű, tésztával tálalt változatban kerül az asztalra.
A vörösboros marhapörkölt omlós, lassan főzött húsával tökéletes párja a helyi cabernet franc-nak. Édességként a baranyai rétes kihagyhatatlan. A piacon házi kolbász, füstölt sonka és lekvár is beszerezhető, ami ideális útravaló vagy ajándék.
