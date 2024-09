Pánik Szombathelyen: ömlött a füst egy lakásból - nem hiszed el, mi történt bent

Gomolygó füstre lettek figyelmesek a minap (szeptember 9.) a szombathelyi Király utcában élők. Úgy tudni, hogy az ijesztő füsttömeg az egyik társasház legfelső szintjén lévő lakásából ömlött ki, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben. A 112 Press szerint a rémült lakók ezért azonnal a gomolygó füst forrásához rohantak és próbáltak kopogni az ajtón, azonban az ott élő középkorú asszony nem jött ki akkor sem, amikor a házban élők tudták, hogy otthon tartózkodik. Ekkor viszont már értesítették a tűzoltókat is.

A füst már fojtogatóan gomolygott, amikor a tűzoltók kiérkeztek. Kiderült, hogy csak egy tűzhelyen hagyott ebéd okozott galibát. Viszont ez már nem először fordult elő a lakásban Fotó: Pexels (illusztráció)

A vármegyei katasztrófavédelem munkatársai, a mentők és a tűzoltók ezután nagy erőkkel a helyszínre vonultak és rögvest a füsttől nehéz levegőjű folyosóra rohantak.

Ő már bejutottak a bajos lakásba, ahol azonban a tömény füst ködén keresztül meglepetten néztek egymásra ott élő asszonnyal: tűzvészről ugyanis szó sem volt, a tűzhelyen mindössze egy elszenesedett ebéd maradványa fölött örvénylett az áramló füst.

Szerencsére így a dolgot csírájában elfojtották, és úgy tudjuk, hogy senkinek - sem az ott élő nőnek, sem pedig a lakóknak - nem lett baja, így a mentősök hamarosan elvonultak a helyszínről.

A lakók azonban, úgy tudjuk, hogy korántsem boldogok, ugyanis korántsem ez volt az első ilyen eset: a lap szerint már másodszorra vonultak a tűzoltók a lakáshoz, méghozzá pontosan ugyan ilyen okok miatt. Lapunk úgy tudja, hogy az előző eset júniusban történt, az asszony akkor is egy adag ételt hagyott a tűzön szenesedni. Akkor már lángok is keletkeztek, viszont mire a tűzoltók kiérkeztek, már elaludt, csak a fojtogató füst gomolygott akkor is a lakásban.