„Nem lehetnék rád büszkébb” - Sorra érkeznek a gratulációk Katalin hercegnének

Mint arról a minap mi is beszámoltunk, örömhírt jelentett be Katalin hercegné: befejezte a kemoterápiáját. A 42 éves hercegné családja körében, egy bensőséges videóban jelentette be a hírt, amiben azt is elmondta, hogy habár ez hatalmas mérföldkő daganatos betegségének kezelésében, még nincs vége a felépülési folyamatnak a rákmentes életért.

Katalin öccse is reagált az örömhírre. Fotó: AFP

Erre a videóra reagált most testvére, James Middleton, aki Instagram-oldalán négy jelentőségteljes szóval üzent a hercegnének:

Nem lehetnék rád büszkébb.

- írta James utalva arra, amit Katalin is elmondott: rendkívül nehéz hónapokon van túl.

A 37 éves brit vállalkozó egyébként nem először mutatja ki nyíltan támogatását és érzelmeit a nővére felé, akivel szoros kapcsolatot ápol. Márciusban ugyanis, a walesi hercegné diagnózisát követően szintén elsőként írt a közösségi médiában arról, hogy amiben csak tudja, segíteni fogja:

Az évek során már sok hegyet megmásztunk együtt. Családként együtt, ezt is megfogjuk.

- reagált a rákos hírre még tavasszal.

És habár Katalin még nem mondható rákmentesnek, György, Sarolta és Lajos édesanyja elmondta, igenis visszatér királyi családi tagi kötelességeihez és több megjelenést vállal majd, egyre többet fog újra dolgozni. Még akkor is ha fókusza továbbra is a felépülésen van, írja a Mirror.

Az elmúlt kilenc hónap rendkívül megterhelő volt számunkra. Mint bizonyára tudjátok, az élet egy pillanat alatt megváltozhat és nekünk meg kell tanulnunk navigálni az ismeretlen vizeken is. A felépülés a rákból egy komplex, ijesztő és kiszámíthatatlan folyamat mindenki számára, pláne azoknak, akik közel állnad hozzád. Alázatosságra tanít, miután olyan gyengeségeid is a felszínre kerülnek, amit korábban nem ismertél, ami miatt új szemszögből látod a dolgokat. Továbbra is mindent megteszek majd azért, hogy rákmentes legyek. Habár a kemoterápiával végeztem, az utam a teljes felépülésig még hosszú.

- közölte a hercegné.