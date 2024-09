Jön a pókszezon: így tarthatjuk a lakáson kívül őket

A szeptember nem csak az iskola kezdetét jelzi, hanem azt is, hogy az egyre hűvösebb időjárásnak köszönhetően bizony egyre több pók jelenik meg a lakásban melegebb menedéket keresve. Egy szakértő szerint ősszel egy átlagos háztartás épp ezért akár 50 ilyen nyolclábúnak is otthont adhat. De hol bújnak meg a leginkább? És hogyan szabaduljunk meg tőlük? Erről most James Sheldon mesélt, aki kiemelte: ezek az állatok olyan helyeken is képesek meglenni, amire a legkevésbé sem gondolnánk.

A pókok leginkább élelem és melegre vágyás miatt keverednek otthonainkba ősztől. Épp ezért szeretik például a kanapé alatti helyeket, ahol könnyen megbújhatnak anélkül, hogy zavarnák őket és az ételmorzsák megjelenése is eléggé gyakori, ha néha ott eszünk, nasizunk. Épp ezért James azt javasolja, ha pókfóbiánk van, akkor nagyon ajánlott a kanapé alatti gyakori pórszívózás, felmosás, portörlés, hogy elkerüljük a nyolclábú lényeket. Azt javasolja, hetente legalább egyszer tegyük ezt meg.

De szerencsénkre négy további trükköt is megosztott a kinézetre kissé borzasztó állatok ellen:

1. Tömítés használatá az ablakok, ajtók résein: így esélyük sem lesz bemászni. 2. Borsmenta olaj spray: a pókok nem bírják a borsmenta szagát távolról sem. Így egy vízzel felhigított ilyen keverék spray a nyílások közelébe és a pók ott marad, ahol lennie kell. Kint! 3. Ecetes víz: majdnem olyan jól működik, mint az előző, csak ezt inkább sarkokba, hasadékokba való fújásra ajánla a szakértő. 4. Citrus gyümölcs paszta: a pókok utálják a citrusos gyümölcsök, így citromok, narancsok, grafruitok szakát. Épp ezért egy ilyen gyümölcspép egy kis vízzel keverve az ablakpárkányba rakva illatozni tuti tipp ellenük.

És végül egy evidens, +1: gyakori takarítás, ablakok áttörlése, pókhálók azonnali leszedése, felületek portörlése, tisztítása, írja a Mirror.