Borult ég, viharos szél: ma beköszönt az igazi ősz

Habár a legmagasabb nappali hőmérséklet országosan 22-27 fok között alakul majd, maradnak a felhők is. Főként az ország északi vármegyéiben lesz vastagabb a felhőzet, ott helyenként záporok is előfordulhatnak. A viszonylag nyugis napot azonban a délnyugati, déli szél megzavarhatja, miután országszerte megerősödik, a Dunántúlon és a főváros környékén többfelé viharossá fokozódhat majd, ami miatt a HungaroMet riasztást is kiadott a következő szöveggel:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.