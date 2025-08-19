"A pálya most elnémult" - tragikus hírt közölt a magyar focicsapat

Hosszan tartó betegség után 54 éves korában elhunyt Feleki Attila, a Kozármisleny focicsapatának tulajdonosa. A sportvezető évtizedekig építette a kisváros csapatát, mely mára stabil NB II-es együttes lett. A klub közösségi oldalán búcsúzott az ikonikus elnöktől.

"A pálya most elnémult…

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt klubunk tulajdonosa, Feleki Attila.

Több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója. Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert.

Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle…DE ÉRTE IS!

A hír okozta döbbenet letaglóz bennünket, a felfoghatatlan tény összetörte szívünket!"