„Képtelen vagyok feladni!" – Még mindig semmi nyoma a Dusnoknál eltűnt 29 éves Daninak

Ahogy arról a Ripost korábban beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma a 29 éves Bódog Dánielnek. A férfi szeptember 6-án, pénteken Kalocsa és Dusnok között leszállt a buszról, mert rosszul érezte magát. Szülei azonnal elindultak érte, de mire odaértek már csak hűlt helyét találták. Az eltűnt srácot a rendőrség, polgárőrség és a Szekszárdi Kutató- Mentőszolgálat is keresi, de hiába.

A rendőrség oldalán is megtalálható az eltűnt Dani fotója és adatai Fotó: police.hu

A fiú történetét az édesanyja több Facebook-csoportban is megosztotta, hogy minél hamarabb megtalálják az eltűnt férfit. Ennek eredményeként rengeteg komment érkezett vélt vagy valós észlelésekről. Egy szemtanú állítása szerint a fiatal férfi Dusnoknál található Vajas folyóba ugrott, majd onnan kiúszott, felmászott a szalagkorláthoz és eltűnt, de minden cuccát hátrahagyta a híd pillére mellett.

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai azonnal a helyszínre siettek.

Badacsonyi László, a közösség vezetője elmondta, hogy szombaton keresőkutyával kezdték keresni Dánielt. Az állat Dusnoknál, a Vajas medrénél fogott szagot, amit egészen a fajszi Duna partig követett is, ott viszont minden nyom eltűnt.

A kutatók másnap, vasárnap vízen folytatták a kutatást Dániel után, de akkor sem jártak eredménnyel.

Közben az interneten egyre több fals információ jelenik meg a férfi állapotával, hollétével kapcsolatban, ami nagyon megnehezíti a keresők dolgát. Dániel édesanyja épp ezért Facebookon üzent a nyilvánosságnak. Azt írta, képtelen feladni a fia keresését.

Danit több helyen is látni vélték Fotó: Facebook

Köszönjük a sok megosztást, az erőt és összetartást! Továbbra is igyekszünk minden változásról tájékoztatást adni. Megértem és köszönöm az együttérzést, de nincs lehetőségünk és időnk egyenként válaszolni azokra a kérdésekre, hogy van-e valami hír. (...) Inkább a keresésre szeretném azt az időt fordítani. Képtelen vagyok feladni, továbbra is keresem és kerestetem!

– írta az édesanya a bejegyzésben.

Rengeteg ismertebb ember is próbál segíteni azzal, hogy hírt adnak Dani eltűnéséről. Több neves influenszer és tiktoker is hírt adott már az esetről, köztük Héja Szabolcs is.