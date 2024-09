„Már nincs itt Balázs” – Megtörte a fia eltűnése Krisztinát, így áll a tini keresése

Minden percben a fiára gondol a bükkaranyosi édesanya, és reménykedik benne, hogy egyszer Balázs visszatér hozzá. Krisztina gyermeke a születésnapján, augusztus 20-án, a délutáni órákban ment el otthonról egy családi vita után. A fiút hetek óta kutatják, de egyelőre nem találják, az édesanyja úgy döntött, csendben várja a fia visszatérését és nem beszél többé a fiáról a nyilvánosság előtt.

A bükkaranyosi tinit több, mint 10 napja keresik - egyelőre nem került elő / Képünk illusztrció: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

„Minden lehetséges helyet átnéztünk”

Ahogy a Bors is többször megírta, a 19 éves Tóth Balázs megtalálásáért rengetegen megmozdultak: nemcsak Bükkaranyoson, de Miskolcon és Budapesten is kiplakátolták az arcát, a Facebookon pedig naponta üzennek neki – köztük Balázs édesanyja is – térjen haza, mert aggódik érte a családja. A fiú telefon és iratok nélkül ment el otthonról, és a pletykák szerint Miskolcon látták utoljára, ám ezt egyelőre nem erősítették meg.

Krisztinában a kislánya, a 9 éves Blanka és a társa, Attila tartja a lelket, miközben nehéz időszakot élnek át. Balázst mintha a föld nyelte volna el, és hiába próbálja megtalálni őt a rendőrség, és a Spider mentőcsapat, egyelőre nem lelik őt. A bükkaranyosi tini nyomai után 5 keresőkutyával, köztük a sztárkutya Hope-al, eredt a Spider mentőcsapat, amelynek alapító vezetője, Lehoczki László korábban azt mondta lapunknak, hogy szeptember 4-én, szerdán várhatóan felfüggesztik a fiú utáni kutatásukat a településen.

- Úgy számoljuk, hogy jövő hét közepére, szerdára minden lehetséges helyet átnézünk. Utána felfüggesztjük a kutatást. Ha újra lesz bármilyen információ, merre lehet Bükkaranyoson Balázs, újra kezdjük a kutatást. Nem adjuk fel egykönnyen Balázs keresését. Ez a módszerünk be szokott jönni – nyilatkozta a mentőcsapat vezetője korábban lapunknak.

A mentőcsapat mégis úgy döntött, folytatják Balázs keresését.

Idáig minden nap jelen voltunk Bükkaranyoson és kerestük Balázst. Sajnos eddig nem találtuk meg, és a héten még folytatni fogjuk a felkutatását. Ha bármi nyom van, megyünk utána.

– mondta László.

„Bővítenünk kell a keresési kört”

A mentőcsapat nem adja fel: egy saját műveleti térkép szerint haladnak a faluban, amely körcentrikus. Balázs otthonától számítva egy kilométeres sugárban haladnak előre. A tervük az, hogy ezt a kört kiszélesítik.