„83 évesen részt vettem a lapátolásban” – homokzsákból épült gát vált üzenőfallá Tahitótfalun

A Boris-ciklon okozta heves zivatarok miatt Európa-szerte megáradtak a folyók. Magyarországon a dunai áradás olyan példaértékű összefogást eredményezett, mely a gátak védelme mellett a magyar településeken élő lakosokat még inkább összekovácsolta. Az árvíz elleni védekezésből tényleg mindenki hősiesen kiveszi a részét, még a 83 éves Margó néni és a kerekesszékes Zsíros Kálmán is.

Az árvíz különlegessége a speciális üzenőfal, melyen Dr. Vitályos Eszter is üzent Fotó: Facebook

Az árvíz igazi érzelmi hullámvasút, ugyanis együtt lélegzik az ország, együtt lapátolnak a kezek, de valahol mindig ott van a félelem is, hiszen a hömpölygő víztömeg már többször megmutatta hazánknak rettentő erejét. Dr. Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár többek között Tahitótfalun vett részt az árvízi védekezésben, ahonnan elképesztően felemelő élménnyel tért haza, melyet követőivel is megosztott. A Tahitótfalu lakosság úgy döntött, a rögtönzött gátak ne csak a Duna ellen védjenek, hanem a félelem ellen is, így bátorító üzenetekkel borították be a homokzsákokat, melyek mosolyt csalnak az arra járók arcára, önbizalmat adva a védekezésben résztvevőknek. Dr. Vitályos Eszter csak ennyit üzent: "Köszönjük, hogy velünk vagytok!" Helyette a képek beszéltek. Az egyiken a 83 éves Margó néni üzent, amit az államtitkár nem tudott szó nélkül hagyni.

83 évesen részt vettem a lapátolásban.

"Hajrá! Margó néni!"

Az árvíz hősei üzentek Fotó: Facebook

A tahitótfalui üzenőfalon Margó néni szavai mellett számos megható írás olvasható, mi most a szerintünk legmeghatóbbakat válogattuk ki:

– Kitartást és isten kegyelmét kívánom!

Közösen menni fog! Hajrá!

– Kitartást! Hála mindenkinek, aki segített!

Kitartást! Isten áldását!

– Fantasztikus összefogás! Hálás köszönet!