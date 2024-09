Árvíz: a legkisebbek is pakolják a homokzsákokat Gönyűn – Galéria

Gönyűn, rendkívüli védekezést rendeltek el az árvízhelyzet miatt. Vasárnap már az önkéntesek töltötték a homokzsákokat a Postakocsi fogadó előtti téren, hogy azokat utána traktorral el tudják szállítani azokra a pontokra, ahol a lakóházak veszélybe kerülhetnek az árvíz miatt. Hétfőn már a legkisebbek is kivették a részüket az önkénteskedésből, egy gyermek az édesanyjával és a kis műanyag lapátjával segített a védekezésben. A szitáló eső ellenére is tucatjával pakolták a homokzsákokat a segítők, amiket traktorra raktak és a szállítás után gátat építettek belőle.

A kicsik is segítenek az árvíz elleni védekezésben Fotó: Mate Krisztian

A polgárőrök lezárták a Kossuth Lajos utca, Irányi Dániel és Bem József utca közötti szakaszát. Az ott lakók és az árvízi védekezésben rész vevők hajthatnak csak be ezekre a területekre. Major Gábor a község polgármestere az InfoRádióban azt nyilatkozta, a gátak jó állapotban vannak és megfelelő mennyiségű homokzsák is rendelkezésre áll, viszont szükségük lenne még néhány segítő kézre.

Szerdára vagy csütörtökre várjuk a tetőzést, és ha nem jön több víz Ausztria felől, akkor még egy méter 70 centi vízszint-emelkedésre lehet számítani, ami alatta marad a 2013-as árvíz szintjének.

Hétfőn délelőtt öt és fél méteren volt a vízszint, amely az előrejelzések szerint további 1 méter 70 centit emelkedhet még a következő napokban. Gönyűn hétfőn délelőtt is esett az eső, és a korábbi napokban is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A polgármester elmondta: sürgősen segítségre van szükségük, mert bár jelenleg is nagyon sokan dolgoznak a kritikus helyeken, a homokzsákok megtöltéséhez és elszállításához még több ember segítsége kellene.

Különösebben nagy baj azért remélhetőleg nem lesz, mert mindent meg tudunk csinálni, amit jelen helyzetben kell

- mondta.

Mindazok, akik segíteni szeretnének az árvízvédelmi munkálatokban, a gönyűi polgármesteri hivatal, illetve a Postakocsi Fogadó előtti téren jelentkezhetnek.

Az alábbi képre kattintva megnézheted a képgalériát!