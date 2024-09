A hazai sztárokat sem kíméli az árvíz

Az árvíz sokak életét megkeseríti az őszi időszakban. A következő napok kritikusak lesznek a Duna menti városok számára, ugyanis a jelentős csapadék mennyiség miatt komoly vízszintemelkedése lesz a folyónak. Ez pedig több sztárt is érint. Volt, aki az otthonát is kénytelen volt elhagyni emiatt. Marcellina, Csepregi Éva, és Schobert Norbi meséltek tapasztalataikról.

Az árvíz korábban Marcellina otthonát is elöntötte (Fotó: Bors)

Az árvíz továbbra is megkeseríti Marcellina életét

Marcellina bár már elköltözött Szentendréről, a magas vízállás azonban továbbra is problémát okoz a lakóhelyén. Ugyan a házát már nem önti el az árvíz, de a környező utcákat így is elmossa a sok csapadék. Ezáltal pedig a közlekedést nehezíti meg az ott élők számára.

— Mi eladtuk az előző házunkat, mert az őrület volt minden alkalommal, amikor így feljött a víz. Viszont most is nagyon magas vízállást jósolnak. Én Tahitótfalun lakom, és itt van egy szakasz, ahol ilyenkor, amikor ennyire magas a vízállás, nem tudunk bejönni Pestre mert végig az út magas víz alatt áll. Drukkolok azért, hogy ez most ne legyen. Múltkor azt hiszem 2-3 napig be voltunk zárva, nem tudtunk bejönni csak valamilyen eszeveszett nagy kerülővel. Ilyen 30-40 kilométeres kerülővel a hegyeken keresztül lehetne csak eljutni Pestre. Ha most megint ilyen magas vízállás lesz, az érinthet engem, de ez ellen semmit nem tudunk tenni.

Az árvíz Schobert Norbiék házát közvetlenül nem érinti, ő csak segíteni megy a gátakra Fotó: Markovics Gábor

Schobert Norbi a gátakra megy segíteni

Schobert Norbert a Borsnak elmesélte, a közelgő árvíz veszély az ő otthonukat közvetlenül nem érinti, annyiban viszont igen, hogy áramszünet bármikor előfordulhat.

—Már éjszaka is volt áramszünet, ilyen még soha nem volt szeptemberben, nagyon ijesztő. Mi a hegyen lakunk, ha odáig jönne a víz, akkor vége lenne a világnak. De ennek nincs realitása. A közmű szolgáltatást viszont korlátozzák, ami elég érzékenyen érint minket. Az előrejelzések szerint a mostani áradás nagyobb lesz mint a 2013-as, ami nagyon félelmetes volt. Akkor a 11-es út le volt zárva Szentendrén, a Papsziget teljesen víz alá került. Ezt a részt most felpakolják, mindenki gátakat épít. Nekünk több fellépésünket is lemondták hétvégére és ha lesz lehetőség, megyek Szentendrére és Leányfalura is segíteni homokzsákokat pakolni. Csomó ismerősömet érinti az árvíz veszély, ez alap, hogy segítünk. Az egyik fellépésem szervezője például közreműködik az árvízi mentésben, ezért ők is szólni fognak nekem, ha tudok segíteni. Azt hiszem, hogy Norbikát nem hívják be, ameddig nem esküszik fel, de árvízvédelmi oktatást úgy tudom, hogy ők is kapnak most - árulta el Norbi.