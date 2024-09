Árvíz: heroikus küzdelemben védik a Római-partot az áradó Dunától - Galéria

A Duna már alig tíz méterre van a Nánási út és Királyok útja vonalában felhúzott ideiglenes töltéstől. A védvonalat jelentő szakaszra a Fővárosi Csatornázási Művek munkatársainak irányításával egy négy méter széles és egy méter magas töltést is építettek, hogy megerősítsék a terület védelmét. Az országos szinten tapasztalt óriási összefogás az évtized árhulláma ellen itt is jellemző: a töltés megerősítését szolgáló munkálatokhoz szerdán még önkénteseket toborozott a kerületi önkormányzat, de olyan sokan érkeztek, hogy csütörtökön már nem volt szükség újabb emberekre, miután elkészültek az árvíz ellen tervezett védekezési munkálatokkal.

A Római-part is felkészült, jöhet az árvíz. A helyiek és az önkéntesek már rutinosan védekeztek ezen a szakaszon Fotó: MK

A hullámtéren épült ingatlanok esetében a tulajdonosok feladata a védekezés: nekik is sokan segítenek, és 150 ezer homokzsákot is kaptak. A legutóbbi komoly árvíz alkalmával, 2013-ban sokkal nagyobb terhelést is átéltek az itt lakók, így már nagy tapasztalatuk van a védekezésben. A jelenlegi tetőzést ráadásul 40-50 centiméterrel a 11 évvel ezelőtti alatt várják. Arra azonban figyelmeztetnek a szakemberek, hogy nem lehet lazítani, mert az igazán nehéz feladat akkor következik, amikor tetőzik a Duna és a védelmi vonalaknak mindenütt meglehetősen hosszú ideig, várhatóan a jövő hét végéig bírniuk kell a terhelést.

A Római-part elárasztott területein a szolgáltató folyamatosan kapcsolja ki az áramot a víz alá került ingatlanokban – van, ahol már gáz sincs. A kerületi önkormányzat a lakosság jelzései alapján kezdeményezte az azonnali patkányirtást is, mivel Csillaghegyen megjelentek az árvíz elől menekülő patkányok.

Ingyen hívható az Árvíz Vonal! Az évtized árhullámának tetőzését várva a miniszterelnök is folyamatosan kint tartózkodik a gátakon és felméri a védekezési folyamatot. Orbán Viktor a Facebook oldalán csütörtökön közölte, hogy már él az éjjel-nappal ingyenesen hívható Árvíz Vonal a 06 80 204 240-es telefonszámon. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy "ha segítségre van szüksége, vagy segíteni szeretne az árvízi védekezésben, hívja az Árvíz Vonalat!"

Nézd meg a Római-parton készült fotógalériánkat az árvíz elleni védekezésről a képre kattintva!