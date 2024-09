Orbán Viktor: A helyzet továbbra is komoly, de kifejezetten bizakodó vagyok

Az árvíz elleni védekezés a hetedik napjához ért. Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs tájékoztatóján először a Lajtáról beszélt. A folyó csütörtök délelőtt tetőzik magyar Mosonmagyaróvárnál majd, ez a Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszintet valószínűsíti. A dunai árhullám tetőzése csütörtökön Dunaremete térségében várható, valahol Mosonmagyaróvár magasságában.

Az árvíz elleni védekezés a hetedik napjához ért Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Figyeljük Ausztriát. Két dolgot kell tudni, ami fontos, és ami a mi helyzetünket is befolyásolja. Az első, hogy az apadás Ausztriában lassú. Tehát két veszéllyel nézünk szembe. Az egyik a legmagasabb vízszinttel szembeni védekezés kihívása. Ez működik! De van egy második kihívás, ez pedig a lassú apadáshoz kapcsolódik, mert az árvízi káresemények tekintélyes része nem a legmagasabb vízszintnél szokott bekövetkezni, hanem a lassú apadás miatt a csökkenéskor

- fogalmazott a kormányfő.

Ausztriából fontos tapasztalat továbbá, hogy a következő egy hétben továbbra sem várható eső, csapadék. Ez jó hír.

Orbán Viktor közölt pár friss alapadatot az árvízvédelemmel kapcsolatosan: növelni kellett a védelem alá vont területeknek a hosszát, a másodfokú védelem alatt álló területeknek a hosszát meg kellett növelni 33 kilométerrel, és a harmadfokú védettség alatt álló területek hosszát 3 kilométerrel, és be kellett vezetni a rendkívüli védettséget 37 kilométeren a Lajta miatt.

A kormányfő arról is beszélt, hogy mi várható. Meglehetős pontossággal tudja a vízügy meghatározni, hogy hol milyen szinten tetőzik majd a Duna. Továbbra is úgy gondolják, hogy jövő hét közepén hagyja el az országot a tetőzés déli irányba. Azt várják továbbra is, hogy a budapesti vízszint tetőzése, szombaton, éjjel következik be.

A védekezés személyi állapotáról és hátteréről a következőket mondta: a vízügyi ágazatban mozgódítottak további 200 főt, katonáknál mozgósítottak újabb 200 főt, rendőröknél mozgósítottak újabb 130 főt, rendészeti hallgatók számát 200-ról felemelték 253-ra, a büntetésvégrehajtásból kivezényeltek számát is növelték, számuk mára 200-ra nő, 152 fő polgárőr, 151 közmunkás és 171 önkéntes tűzoltó is dolgozik a védekezésben.

1436-al növelték meg a hivatásos élő erők számát. Ami az önkénteseket illeti, tegnap 4012 önkéntes vett részt a munkákban, és van 15353 nyilvántartásba vett önkéntes.

Orbán Viktor ezt követően a csütörtöki nap legnehezebb pillanatairól beszélt.

900 centiméteres vízmagasságra sikerült kiépíteni a budapesti védvonalakat, ez fölötte van a valaha volt legmagasabb vízállásnak. Úgy látjuk, hogy Budapest védelme megoldott, a legérzékenyebb részeken is eredményesen védekezünk

- fogalmazott.

Ami a Budapesten kívüli világot illeti, az a jó hírem van, hogy Dunabogdányban a védekezés szintje tegnap éjszaka 95 százalékos volt már, Tahitótfaluban 100 százalékos és Leányfaluban 97 százalékos.

Hozzátette, Kismaroson kritikus helyzet volt tegnap, de a kormányfő úgy érzi, hogy ezen túlvannak.