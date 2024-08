Zelenszkij végre színt vallott, ez a terve az oroszok támadásával

Napok óta véres összecsapások zajlanak a kurszki régióban az ukrán és orosz csapatok között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legjobb egységeit küldte az említett frontszakaszra, hogy ne csak vissza tudják verni az orosz támadásokat, hanem területeket is tudjanak szerezni. A helyzet komolyságát jelzi, hogy vasárnap esti beszédében Zelenszkij arra kérte a nyugati államokat, hogy minél hamarabb teljesítsék a megígért lőszer- és fegyverszállítmányokat. Az ukrán elnök szerint ugyanis a háborúban nincsenek ünnepnapok. Úgy látja, hogy az ukrán katonák kiváló munkát végeznek, de ha nem küldenek eszközöket, akkor lehetetlen sokáig bírni a nyomást – írja a Ripost.

Zelenszkij arra kérte a nyugati államokat, hogy minél hamarabb teljesítsék a megígért lőszer- és fegyverszállítmányokat Fotó: CNP / MediaPunch / Northfoto

Még az ukránok is arról számoltak be, hogy az Ukrajna keleti részében zajló összecsapások a megszokottnál is jóval hevesebbek. Az elmúlt napokra ugyanis a napi ukrán katonák halálozásának kétszerese a jellemző.

Az ukrán vezetés azonban azt mondja, hogyha a visszaszerzett területeket meg tudnák tartani, akkor megérné a magas emberi áldozat.

Zelenszkij az említett vasárnap esti interjújában világossá tette, hogy miért annyira fontos számukra az előrenyomulás. A terveik szerint ugyanis egy úgynevezett pufferzónát, más néven ütközőzónát szeretnének létrehozni Oroszország és Ukrajna között.

Egyelőre kétségesek az ukrán sikerek, folyamatosak ugyanis az előre- és visszavonulások. Ráadásul az ukránok többsége arra számít, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kíméletlen bosszút forral az ukrán csapások miatt. Ennek egyik jele lehet, hogy a fehérorosz hadsereg felvonult az országhatárhoz.

Alekszandr Lukasenko elnök a Rosszija-1-nek adott interjújában megerősítette a hírt a hadsereg mozgásáról. Azzal indokolta a lépést, hogy Ukrajna is ott áll a határ másik oldalán.