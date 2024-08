„Kis hős volt megint“ – SMA Tomika újra kórházba került

Azóta sem tudjuk mi lehetett ez. Lehet, hogy csak túl sok volt neki ez az elmúlt pár hónap. Most nagyon figyelünk, hogy sokat pihenjen, és ne érje olyan sok inger. Már szteroidból is csak fél-fél millilitert kap, reméljük ezt is hamarosan elhagyhatjuk. Drukkoljatok!