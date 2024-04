"Bekapcsolt nálunk a vészcsengő" – Újra beteg lett SMA Tomika

Ahogy arról lapunk már többször hírt adott, a 7 éves Galó Tamás Dominik egy új esélyt kapott az életre, hiszen végre megkapta a több százmillió forintos génterápiát. A kisfiú szüleivel február óta Dubajban van, ugyanis rengeteg vizsgálat előzte meg a kezelést, illetve egy speciális gyógytornára is szüksége van. A család nagyon sok mindenen ment keresztül ott tartózkodásuk alatt. Most, hogy végre úgy tűnt minden a helyére került, Tomika lebetegedett.

Tomika újra beteg Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

Ahogy arról már beszámoltunk, a Galó család épphogy megérkezett a közel-keleti városba, Tomika máris lebetegedett. Sőt, nem csak egy enyhe nátha érte el: a kisfiú tüdőgyulladást kapott, ami miatt kórházba is került.

Tomika kórházba került kezdődő tüdőgyulladással. A legijesztőbb ebben az, hogy március 4-én, délután még semmi sem látszott rajta. Este pici hőemelkedése volt és éjszaka kezdett el csúnyán köhögni

– informálta szerkesztőségünket Hornischer Anikó, Tomika édesanyja alig két hónappal ezelőtt.

Mivel a kisfiú egy hete is lázas volt, rögtön bevitték őket a kórházba, ahol az első meghallgatás után a röntgenben kötöttek ki, ahol kiderült, hogy a bal tüdején egy csúnya nagy folt éktelenkedik. Csak annyi időt kaptak, hogy összepakoljanak a szállodában és beköltözzenek a kórházba. Tomikának azonnali légzéstámogatást írtak elő. Mellette vénásan kapott infúziót és antibiotikumot. Kezdetben csövön keresztül akarták etetni, de szerencsére volt annyi ereje, hogy ezt elkerüljék. Emiatt a betegség miatt a génterápiás kezelése is heteket csúszott, ugyanis a kisfiúnak teljesen meg kellett gyógyulnia. Most pedig újra ráijesztett szüleire.

Olyan másfél hete hallgatjuk, hogy köhög Tomika. Nem hurutosan, nem szárazon, nem is egész nap, de köhög, pont annyira, hogy nálunk bekapcsoljon a vészcsengő.

– árulta el az anyuka.

Így amikor a kórházban jártak, megkérték az orvosukat, hogy hallgassa meg a kisfiú tüdejét. A doktor először nem értette a szülők kérését, mivel Tomika nagyon jókedvű és energikus volt, ám amikor meghallgatta, sajnos hallott oda nem illő zörejeket. Így most a gyermek újra antibiotikumot és még három gyógyszert kapott rá.

Már annyi gyógyszert kap, hogy szó szerint táblázatban vezetjük, hogy nehogy elmaradjon bármi is és kellően el legyenek különítve a szteroidoktól is időben. Szegényem olyan ügyesen nyeli már le a gyógyszereket, pedig borzalmas ízük lehet az illatuk alapján

– zárta gondolatait Anikó.