Tűz és fények játéka, ez a tűzijáték hivatalos neve

A divat és dizájn szerelmesei egész nap válogathatnak az Arkki, az Artgarden, a Baantal és számos más kreatív műhely kínálatából a Divat & Design Fesztiválon. A kiállítók között szerepel többek között a Romani Design, a Letta és a FabLab, akik a modern magyar dizájn világát képviselik.

A Mesterségek Ünnepén 12 órától népművészeti bemutatók, koncertek és különleges divatbemutatók várják az érdeklődőket. A napot Tímár Sára és Zenekara (18:00), valamint a Fitos Dezső Társulat (20:00) zárja.

A Varázsliget kedden cirkuszi játszóházzal, időkapszulával és kézműves foglalkozásokkal veszi le a lábáról a kisgyermekes családokat. A nap folyamán vetítéseken is részt vehetnek az érdeklődők, a többi között Süsü, a sárkány kalandjai és a Lúdas Matyi is megjelenik a vásznon. A program keretében a Vajdahunyad Vára varázslatos vásári forgataggá alakul; a Simorág Tánccirkusz és a Tűzmadarak izgalmas előadásainak köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek a korabeli mesterségek világába és megismerkedhetnek a történelmi hagyományokkal. A legkisebbeket a Virág Benedek Házban mesemondók, ölbéli játékok és hintáztatók szórakoztatják egész nap, ezzel garantálva a jókedvet a legfiatalabb korosztály számára is.

Gasztroprogramok

A gasztronómia szerelmeseit a Magyar Ízek Utcája egész nap kulináris élvezetekkel és zenés- táncos bemutatókkal várja. A programot a Kolompos Együttes indítja, majd gasztronómiai beszélgetések és jazz koncertek követik. A napot a Mystery Gang koncertje (19:00) zárja.

A Csárdafesztiválon a látogatók már délelőtt 11 órától élvezhetik az Adonika Mozgásművészeti Stúdió és Táncegyüttes előadását, ők A kis herceg történetét adják elő gyermek- és ifjúsági szereplők közreműködésével. Ezt követően, 12 órától Csernik Szende székely mesemondó interaktív mesehallgatásra invitálja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A délután folyamán a Berki Gipsy Band hagyományos cigányzenével, majd a Rézeleje Fanfárosok fúvós világzenei koncerttel szórakoztatják a közönséget. A Vadrózsa Táncegyüttes 16:30-tól lép színpadra a Zagyva Banda kíséretében. A napot Duka Elemér és Zenekara zárja, akik asztali muzsikával igazi csárdahangulatot idéznek a vendégeknek.