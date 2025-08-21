Elképesztő trükk: így próbálta megúszni a büntetést egy izsáki férfi

Meglepő trükkel próbálta megúszni a büntetést egy izsáki férfi; a szabálysértés elkerülésének érdekében az ikertestvérének az adatait diktálta be a rendőröknek. Így a szabálysértés mellett sokkal komolyabb vádakkal áll szemben.
A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, akit 2025. január 29-én, az esti órákban büntetettek meg a rendőrök. Mivel nem volt nála semmilyen irat, ezért a későbbi vádlott ikertestvére nevét és adatait adta meg, a rendőrök pedig ennek megfelelően állították ki a bírságról szóló papírokat - írta az Origo.hu a Baon.hu cikkére hivatkozva.
A kiszabott pénzbüntetést azonban sosem fizették be, emiatt a Bajai Járásbíróság elzárásra ítélte a férfit, és az erről szóló végzésről tudta meg az áldozat, hogy az ikertestvére az ő adatait felhasználva próbálta megúszni a büntetést. A Kiskőrösi Járási Ügyészség pénzbüntetést indítványozott, azonban feltehetőleg az összeg sokkal nagyobb lesz, mint az eredetileg kiszabott büntetés összege.
