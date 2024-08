Új divatőrület van a Szigeten, ezek a legütősebb ruhák - Galéria

Minden Sziget Fesztiválnak megvan a maga divatja. Senki nem tudja, hogyan alakul ez ki, miért kezdik egyre többen ugyanazt a stílust hozni. Idén a látványos, csillogó és színes, szexi és poénos outfitek hódítanak.

Mutatjuk az idei Sziget fesztivál legjobb flitteres outfitjeit! / Fotó: Szabolcs László

A flitter az igazi!

Klye Minogue felejthetetlen nagyszínpadi koncertjével szó szerint berobbantotta a Sziget fesztivált augusztus 7-én. A Grammy-díjas popikon után még csak most jön a java: az augusztus 12-ig, hétfőig tartó fesztiválon a többi között a holland lemezlovas, Martin Garrix, Bebe Rexha albán-amerikai énekesnő, de még az ötszörös Grammy-díjas énekes, Sam Smith is fellép.Igazi világsztárok lépnek a rajongóik elé, akik aztán meg is adják a módját. Az igazi kemény magot még a hőség sem tántorítja el: sokan színes, extrém flitteres ruhában mentek el a Sziget fesztiválra.

Megadják a módját, de még hogy!

A Bors körbejárta a Szigetet, hogy megnézzük: ki milyen flitteres ruhában bulizik.

