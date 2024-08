Kylie Minogue hazavitte Merő Péter különleges ruháját

Szerda délután még kérdéses volt, hogy Merő Péter egyedi tervezésű ruhakölteményét magára ölti az ausztrál énekesnő vagy sem, a Sziget koncert után azonban már bizonyos volt, hogy Kylie Minogue egy másik alkalomra vár, ahol megmutassa magát benne.

Az ismert hazai divattervező ezzel a gyönyörű ruhával lepte meg Kylie Minogue-ot (Fotó: Merő Péter)

Egyedi ruhaköltemény

A Next Top Model Hungary zsűritagját bár nem kérték fel, hogy Kylie-nak ruhát tervezzen, Merő Péter döntött úgy, hogy meglepetést készít az ikonnak, akiért ő maga is évtizedek óta rajong. A ruhát a mester az énekesnő ismert méreteire szabta, személyes találkozásra sajnos nem volt lehetősége… A divattervező azt viszont el tudta intézni, hogy a meglepetés ruha bekerüljön az énekesnő öltözőjébe, így még a budapesti koncert előtt találkozhatott vele. Ezért is volt nagy izgalom, hogy vajon a Sziget Fesztivál nyitó napján magára ölti-e?

Kylie Minogue Sziget 2024-es koncertje alatt töbször is átöltözött (Fotó: Bors)

Kylie Minogue magával vitte

Hogy Kylie Minogue mit szólt a ruhához, arról egyelőre nincsenek információk, az azonban bizonyos, hogy elnyerhette a tetszését, hiszen a Bors információi szerint az énekesnő a koncertje után magával vitte.

Merő Pétert arról kérdeztük, hogy még milyen információi vannak Kylie-val és a ruhával kapcsolatban?

— A friss információm az, hogy Kylie magával vitte a ruhát, ami nagyon boldoggá tesz — kezdte Merő Péter divattervező, majd hozzátette:

Az igazság az, hogy nem marketingfogás a részemről ez a gesztus, egyszerűen nagy rajongója vagyok Kylie-nak, és úgy gondoltam, hogy ez egy remek lehetőség, hogy megajándékozhassam. A koncert elején titkon reméltem, hogy talán felveszi a ruhát, de amikor megláttam az első szettjében, akkor már biztos voltam benne, hogy ez nem fog megtörténni, mivel egy rendkívül precízen megtervezett show-ról volt szó. Abba nem fér bele egy spontán ruhacsere.

Merő Péter egy kézzel írt üzenetet is hagyott a popsztárnak:

A ruha mellé egy üdvözlő kártyát is mellékeltem, rajta az elérhetőségeimmel. Bár nem számítok rá, de ha kapnék bármilyen reakciót, annak nyilvánvalóan nagyon örülnék. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a méret stimmel, és hiszem, hogy lesz olyan alkalom, amikor Kylie magára is ölti majd a ruhát. Ennél nagyobb boldogság számomra nem is kell.