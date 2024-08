"Az orvosok nem törődtek vele: végig kellett néznem az ikertestvérem halálát"

Még mindig képtelen felfogni ikertestvére hirtelen halálát egy nő: úgy érzi, az orvosok belőle is kiszakítottak egy hatalmas darabot, amikor hagyták szeretett testvérét meghalni. A nő hiába kért segítséget, nem kapott. Végül a sürgősségi padlóján fekve találtak rá. Ekkor már nem tehettek érte semmit, csak a családját értesíthették, hogy búcsúzzanak el tőle.

Mindenen osztoztunk. A részem volt. Ha szőkére festette a haját, én is azt tettem, ha feketére, én szintúgy. Még tetoválásunk is egyforma volt. Ahogy néztem őt a kórházi ágyon fekve, csövekkel – mintha csak magamat láttam volna

– magyarázta az angliai Nottinghamben élő, 39 éves Inese Briede, milyen érzés volt elveszítenie szeretett testvérét, Inga Rublite-t.

Inese soha többé nem ölelheti át ikertestvérét, Ingát Fotó: Facebook videó

A kétgyermekes édesanya Inga január 19-én délben érezte először, hogy pokoli erős fejfájás kínozza. A fájdalom ellenére kihúzta a műszakja végéig, majd hazament és lefeküdt aludni. Reménykedett benne, hogy jobban lesz, de a fájdalom csak nem múlt el. Kétszer telefonált be a kórházba, második alkalommal már azt tanácsolták neki, hogy menjen be. Mentőt csak órákkal később tudtak volna küldeni érte, így egy baráttal bevitette magát még aznap késő este. A barátnak magára kellett hagynia, de mindketten azt hitték: a dokik hamarosan megvizsgálják a 39 éves nőt. Sajnos nem így tettek.

Először másnap hajnalban, 4:30-kor szólították először. Mivel nem válaszolt, mást hívtak be. Egy órával később, majd nem sokkal reggel hét előtt újra szólították, sőt, a telefonját is megcsörgették. Mivel nem kaptak választ, azt hitték, végül hazament, így kihúzták az ellátásra várakozók listájáról. Reggel hétkor a padlón találtak rá.

Ikertestvére, Inese mindeközben többször próbálta hívni. Amikor végre felvették a telefont, azt hitte, Inga az, ám ehelyett egy nővér fogadta a hívását, aki közölte vele: azonnal be kell jönnie a kórházba. Inga agyában egy aneurizma miatt hatalmas mennyiségű vér gyülemlett fel. Amire rátaláltak, már nem volt operálható állapotban. Noha gépekkel a testét még életben tartották, két nappal később kimondták a halál beálltát – számolt be a megrázó esetről a The Sun.