"Az orvosok azt mondták, csak túl sokat idegeskedek: végül kiderült, agydaganatom van"

Hónapokig azt hitte egy asszony, hogy szorong, ideges, ráadásul az orvosai is ezzel traktálták. Közel egy év elteltével derült ki: valójában egy hatalmas tumor támadta meg a szervezetét. Az agydaganat hatott rá olyan jelleggel, mintha kimerült lenne. Ő ugyan már a legelején sejtette, hogy valami nem stimmel a diagnózissal, és belegondolni sem mer, mennyivel könnyebb lett volna a helyzete, ha már a legelején kiderül az igazság. Az 55 éves, brit Michelle Richards még tavaly év elején érezte úgy hogy kimerült, kiégett. Folyamatosan fáradt volt, erőtlen, ám ezt a munkájának tudta be. Nem először volt stresszes, fárasztó a meló, így elhatározta, egy hónapot Ausztráliában tölt, pihenéssel. Akkor kezdett el aggódni, amikor a vakációról hazatérve ugyanolyan erőtlennek érezte magát, mint előtte. Ekkor kért először segítséget. A háziorvosa egy szorongás elleni gyógyszert írt fel neki, ugyanis úgy sejtette, ez megoldja a problémát. Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna.

Hatórás műtéttel mentették meg végül az asszony életét Fotó: Micolas / Shutterstock

Michelle Richards ekkor még nem akarta beszedni a gyógyszereket. Úgy döntött, inkább terápiával igyekszik feloldani a felgyülemlett feszültséget, ami az állandó kimerültséget okozza. Miután hónapok alatt sem javult az állapota, visszament a háziorvosához, és ezúttal elfogadta a gyógyszereket. Azonban ezek sem segítettek rajta. Szeptemberben már olyan rossz volt a helyzet, hogy kilépett a munkahelyéről, de ez sem változtatott semmin. Hogy miért, az csak 2023 novemberében derült ki. A diagnózis, miszerint agydaganata van, teljesen sokkolta.

Egészséges embernek tartom magam. Sokat sétálok, edzek, meg minden. Aránylag egészségesen is étkezem. Nem dohányzok, nem iszok. Épp emiatt, amikor azt mondták, agytumorom van, sokkot kaptam. Nem tudtam elhinni

– idézte fel a The Sunnak Michelle, akit nem sokkal ezután, idén januárban műtöttek meg. Egy hatórás beavatkozás során egy öt centiszer öt centis daganatot távolítottak el belőle.

– Azt mondták, a tumor jó ideje, talán évek óta növekedett. A műtét volt az egyetlen lehetőségem – magyarázta az asszony, aki jelenleg a felépülésére koncentrál.