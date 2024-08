„Meghalt, hogy megmentse a bátyja életét” – Nyolcéves kislányt gyászol a családja

A mindössze nyolcéves Sydney Weston vakációra indult a családjával, amikor rosszul lett a Missouri államból Chicagóban tartó repülőgépen.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos a helyzet a gépet átirányították a Peoria nemzetközi repülőtérre, de a lány nem sokkal a landolás után elvesztette az életéért folytatott küzdelmet.

A lány halálát több a szülei számára ismeretlen egészségügyi állapotnak tulajdonították, köztük az Addison-kórnak. A rendellenesség fertőzés jelenlétében végzetes lehet, és a lánynak több is volt állapította meg a halottkém. Sydney Weston halála után a 11 éves bátyja is megbetegedett. Ismerve nővére halálának okát, az orvosok azonnal Addison-kórra gyanakodtak, ami be is igazolódott.

Így a felfoghatatlan gyász közepette a család egyetlen vigasza, hogy később felfedezték, a fiatal lány halála megmentette a bátyja életét.

Tragic story of 8-year-old girl who died after emergency landing finds silver linings https://t.co/CjvC51cgKS — K.B. (@KB97783357) August 29, 2024

„Sydney nem hiába halt meg. Azért halt meg, hogy megmentse a bátyja életét. Ezt határozottan érzem a szívemben. Figyelemre méltó, hogy a halála megkímélt egy második életet” - közölte a halottkém.

Bár Sydney testvérének a történetét nem osztották meg, csupán néhány külföldi lap számolt be róla, mégis még egy életet megmentett. Egy nagymama olvasva a testvérekről szóló cikket rájött, hogy kisunokája is Addison-kóros, és így még időben tudtak rajta segíteni.