Hétvégén már aludni sem tudunk majd, ez az oka

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását 2024. augusztus 14-én (szerda) 00.00 órától harmadfokúra emelte, és 2024. augusztus 18-án (vasárnap) 24.00 óráig meghosszabbította. Nem ok nélkül: a meteorológusok szerint pénteken a túlnyomóan napos időt csak elszórtan szakíthatja meg zápor, vagy zivatar. Helyenként számíthatunk majd meg-meg élénkülő légmozgásra, de erős széllökések csak záporok és zivatarok környezetében várhatók. Már a hajnali hőmérsékleti értékek is 25 fok körül alakulnak az ország egyes részein, délután pedig már 38-40 fokot is mérhetünk majd.

A hétvégén akár 25 fokos éjszakai meleg is lehet, ami miatt nehéz lesz majd aludni Fotó: cottonbro studio / Pexels (illusztráció)

A kánikula újabb fegyvere pedig az, hogy a met.hu prognózisa szerint már pénteken is olyan meleg lesz éjszaka, mint máskor egy verőfényes szeptemberi délutánon: 24, egyes helyeken akár 25 fok is lehet. Ez semmiképpen sem segíti majd az éjszakai alvást.

Szombaton a napsütést már gyakrabban zavarhatják majd meg felhők, amelyekből több helyen is alakulhatnak majd ki futó záporok, illetve zivatarok, ugyanakkor a napi csúcsértékek ezzel együtt is 40 fok körül alakulnak, míg a „leghidegebb” éjszakai órákban is mindössze 24 fokig hűl majd le a levegő – már amennyiben ezt lehűlésnek lehet nevezni.

Vasárnap napközben már többfelé záporok, zivatarok, helyenként pedig akár hevesebb viharok formájában is kialakulhatnak, de a napközbeni 38 fok után az éjszaka ezúttal sem fog majd igazi felfrissülést hozni, ugyanis ismét 24-25 fok lesz majd a leghűvösebb órákban.

Az orvosmeteorológia szerint az átlagosnál jóval melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenki szervezetére. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Miután a hétvégén már az éjszakai pihenésbe is bezavarhat a 25 fokos meleg, lehetőség szerint érdemes a szervezetünk terhelését csökkenteni mondjuk egy vízparti pihenés, de sokat segíthet ebben akár 1-2 óra eltöltése egy klimatizált helyiségben.