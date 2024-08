Aggasztó jelek: ha ezt tapasztalalod, a telefonodat biztosan feltörték

3. Kiugró adatforgalom

Noha sokan már korlátlan nettel rendelkeznek a telefonjukon, nekik is érdemes néha szemmel tartani az adatforgalmat, ugyanis ez is utalhat vírusok jelenlétére: az indokolatlanul magas, vagy indokolatlan időpontban tapasztalható adatforgalom-kiugrás azt jelenti: a hackerek épp ekkor küldtek valamit a készülékünkre, vagy ekkor küldött a készülékünk nekik valamit.

4. Gyanús alkalmazások, szokatlanul sok felugró ablak

Mondanunk sem kell, ha olyan alkalmazásokat, programokat szúrunk ki a készülékünkön, ami nem előre telepített, és nem is mi tettük fel (azaz korábban garantáltan nem volt ott), kezdjünk el gyanakodni. Ugyancsak aggasztó jel, ha a megszokottnál több felugró ablakkal találkozunk – pláne, ha a böngészőt meg se nyitottuk!

5. Kikapcsolt tűzfalak, bejelentkezési figyelmeztetések

Ha azt vesszük észre, hogy a tudtunkon kívül ki lett kapcsolva a telefonunk bármely biztonsági funkciója (akár a víruskeresés, akár mondjuk a billentyűzár), az bizony nagy bajt jelent. Ugyancsak aggasztó, ha arról kapunk értesítést, hogy valaki engedély nélkül próbált meg belépni valamelyik fiókunkba. Hozzá kell tennünk: ez utóbbi figyelmeztetést sok esetben akkor is megkaphatjuk, ha épp mi jelentkezünk be akár az e-mailünkbe, akár a Facebookunkba egy másik készülékről, azonban ha olyan időpontban történik mindez, amikor mi garantáltan nem léptünk be sehol (mivel épp aludtunk), akkor az bizony ugyancsak komoly aggodalomra adhat okot.

+1. Ismerőseinket SPAM-üzenetekkel bombázzuk

A hackerek egyik jól ismert módszere, hogy egy fiókot vagy készüléket megfertőzve az illető ismerősei ellen is támadásba lendülnek. Ennek oka, hogy egy idegentől érkező üzenetet alaposabban szemügyre veszünk, mint egy barátét vagy családtagét, így ez utóbbira bátrabban is kattintunk – még ha valami furcsaság is szerepel benne. Így ha ismerőseink azt kérdezik tőlünk, miért küldtünk nekik Spam-üzenetet vagy vírusgyanús linket SMS-ben, e-mailben vagy esetleg Messengeren, sajnos biztos lehetünk benne, hogy mi magunk is hackertámadás áldozataivá váltunk.