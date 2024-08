Borzalmas balesetben halt meg egy 9 éves kisfiú: húga még nem tudja, hogy nem megy haza

Július 28-án két gyereket gázolt el egy kiskorú sofőr a bukaresti Pantelimon park előtti parkolóban. Egy kilencéves kisfiú életét vesztette, a hétéves húgának pedig először úgy tűnt, meg tudják menteni a balesetben megsérült lábát, végül komplikációk léptek fel, így amputálni kellett azt. A kislány még a kórházban lábadozik. Most az áldozatok nagyapja törvénymódosítást szorgalmaz. A kórházban fekvő kislánynak máig nagy fájdalmai vannak, és még nem tudja, hogy a testvére életét vesztette.

Az elgázolt gyerekek nagyapja azt szeretné, ha az igazságszolgáltatás, a civil társadalom és a média is nyomást gyakorolna arra, hogy elfogadják az új törvényt, amely szerint az unokáit elgázoló fiatalt nem kiskorúként kezelnék a büntetés kiszabásakor. Elmondása szerint a fiú nagyon is tisztában volt azzal, mit tesz. Mint mondta, a Facebook-oldalán is számos bejegyzés van arról, hogy milyen „vagány dolog” autót vezetni, így aligha mondható, hogy nem tudta, milyen következményekkel járhatnak a tettei – írja a Maszol. Kiemelte azt is, hogy az illető jóval nagyobb sebességgel hajtott, mint az a helyszínen megengedett lett volna, emellett el is menekült a gázolás után, ami súlyosbítja a helyzetet.

Tönkretett egy családot. Elvette egy mindössze kilencéves gyerek életét. A húga még nem is tudja, hogy a testvére meghalt, és máig nagy fájdalmai vannak

– mondta a férfi.