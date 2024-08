„A nagyszüleim több milliót hagytak rám, és én nem vagyok hajlandó semmit sem adni a nehéz helyzetben lévő szüleimnek”

A 18 éves lány alig hitt a szemének, amikor 700 000 fontot (valamivel több mint 3 millió forintot) örökölt a nagyszüleitől, valamint két ingatlant – egy négy hálószobás házat Bostonban és egy két hálószobás nyaralót Kaliforniában.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A fiatalt az édesanyja és a mostohaapja próbálják rávenni, hogy adjon nekik némi pénzt, de ő nem hajlandó engedni. Elmagyarázta, hogy az édesanyja, aki most 38 éves, néhány évvel ezelőtt ment hozzá az 50 éves mostohaapjához, aki négy gyereke közül hármat – egy 17, 14 és 10 éves gyermeket – hozott be a családjukba, mielőtt nekik is közös gyerekeik születtek volna, akik most 7- és 5 évesek.

„A mostohaapám korábban építőmunkás volt, míg anyám háztulajdonos, és bár mindig aggódtak a pénz miatt, egy rendes házban laktunk, és egy átlagos, munkásosztálybeli neveltetésem volt. Az viszont igaz, hogy nem jöttem ki jól a mostohacsaládommal”

– kezdte a Redditen a hihetetlen sztoriját.

Azt is elmondta, hogy a mostohaapja kezdettől fogva nem kedvelte őt, mert „kevert fajú” és mindig különleges bánásmódban részesítette a saját gyerekeit vele szemben. Azonban a család élete drámai fordulatot vett, amikor a mostohaapját letartóztatták, ami miatt kilakoltatták őket az otthonukból.

„Egy kétszobás önkormányzati lakásba kellett költöznünk [...] Megengedhetjük magunknak az alapvető dolgokat, mint az étel és a fűtés, de gyakorlatilag minden másról le kellett mondanunk”

– tette hozzá a fiatal lány.

Ekkoriban hunytak el a tinédzser nagyszülei, akik ráhagyták az egész vagyonukat, mivel ő volt az egyetlen élő hozzátartozójuk. 700 000 fontot kapott megtakarításokban, befektetésekben és egyéb vagyontárgyakban, valamint két házat. A lány a pénzt egyetemre szeretné fordítani, majd világ körüli útra indulna, és macskakávézót nyitna, mint üzleti vállalkozás. Az édesanyja és a mostohaapja azonban úgy gondolják, hogy önző, és meg kellene osztania velük a pénz egy részét.

„A családom azt akarja, hogy eladjam az örökölt ingatlant, és vegyek egy házat ebben az országban, ahol ők is lakhatnának, valamint egy másik házat a nővéremnek és a fiának. Megígértem, hogy segítek nekik élelmiszert venni és jobb lakást bérelni, de nem az én felelősségem kellene, hogy legyen, hogy eltartsam őket. Az én nevem szerepelt a végrendeletben, nem az övék”

– tette hozzá.

A Redditen azt kérdezte másoktól, szerintük tévedett-e. Válaszul az egyik felhasználó ezt írta: