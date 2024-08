A hétvégére visszatér a kánikula, mutatjuk, meddig marad

Szombaton sok napsütés várható, kevés fátyolfelhővel. Kizárt az eső. Tovább fokozódik a hőség: délután már 32-37 fok valószínű.

Néhány napra visszatér a nyári strandidő /Fotó: Unplash.com (illusztráció)

Szombaton a visszatérő hőség miatt az ország kétharmadára citromsárga figyelmeztetést adott ki a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. a magas középhőmérséklet miatt. Ajánlott ezen a napon bőséges folyadékot fogyasztani, és kerülni a nap forró sugarait.

Az ország kétharmadára figyelmeztetést adtak ki a magas középhőmérséklet miatt /Fotó: met.hu

Vasárnap folytatódik a nyaralóidő sok napsütéssel, csapadék nélkül. Estétől az északias szél megélénkül. 35 fokos forróság lesz.

Hétfőn és kedden a sok napsütést már gomolyfelhők is zavarhatják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Marad a forró nyár: 35-36 fok ígérkezik - számolt be róla a Köpönyeg.hu.